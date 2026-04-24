Başkan Çolakbayrakdar: "Gençlerimizin ürettiği her proje Türkiye'nin gücüne güç katacak" - Son Dakika
Başkan Çolakbayrakdar: "Gençlerimizin ürettiği her proje Türkiye'nin gücüne güç katacak"

Başkan Çolakbayrakdar: "Gençlerimizin ürettiği her proje Türkiye\'nin gücüne güç katacak"
24.04.2026 11:54  Güncelleme: 11:55
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kocasinan İnovasyon Merkezi tanıtım etkinliğinde çocuk ve gençlerle bir araya geldi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kocasinan İnovasyon Merkezi tanıtım etkinliğinde çocuk ve gençlerle bir araya geldi. Bilim ve teknoloji alanında yaptıkları birbirinden ilginç ve farklı projelerini sergileyen gençleri tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, güçlü Türkiye için gençlerin büyük ümit vadettiğini vurgulayarak; "Evlatlarımızı daha donanımlı bir gelecek için hazırlıyoruz. Gençlerimizin ürettiği her proje Türkiye'nin gücüne güç katacak" dedi.

Sümer Yenimahalle Tesisindeki sınıfları ve atölyelerin bulunduğu Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde gençler ve çocuklarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, eğitim gören çocukların ve eğitmenlerin hazırlamış olduğu bilim ve teknoloji alanındaki ürünleri inceledi. Bilimsel projelerle fark oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Evlatlarımızın daha iyi ve daha güçlü bir altyapıyla yetişmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle yaptığımız hizmetlerle fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz merkezde en güzel şekilde ortaya koyuyor. Geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklemiş olduğu uzay ve havacılık alanında gençlerimiz, yerli ve milli olarak teknolojik ürünler üretiyor. Bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA'lar ile robotlar, yarın ülkemizin yerli ve milli üretimine katkı sağlayacak. Hedefimiz; yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek mühendis ve bilim adamları yetiştirmek. Bilim ve teknoloji atölyelerini kurarak dünya ile rekabet edebilecek çocuklarımızı yetiştireceğiz. Yapmış olduğumuz atölyeleri daha kapsamlı hale getirerek milli ve yerli üretim sağlayacağız. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin Türkiye'sine hazırladıklarını sözlerine ekledi. İnovasyon merkezinde eğitim alan öğrenciler de Kocasinan Belediyesi'nin bilim ve teknoloji alanında vermiş olduğu eğitimler sayesinde birbirinden farklı projeler geliştirdiklerini belirterek, böyle imkanlar tanıyan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Merkezi gezen katılımcılar ise insansız hava araçları çalışmalarına hayran kaldıklarını belirterek, gençlerin becerilerini ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sunan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlerimizin ürettiği her proje Türkiye'nin gücüne güç katacak' - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "Gençlerimizin ürettiği her proje Türkiye'nin gücüne güç katacak" - Son Dakika
