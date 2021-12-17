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Başkan Dağtekin'den asgari ücret açıklaması - Son Dakika

Başkan Dağtekin'den asgari ücret açıklaması

17.12.2021 16:15
Başkan Dağtekin'den asgari ücret açıklaması

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılında uygulanacak asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılında uygulanacak asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretin 4 bin 253 TL olarak açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti olarak emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan herkesin sahipsiz ve yalnız olmadığını bir kez daha gösterdiklerini söyledi.

Dağtekin, asgari ücretteki rakamlar ve kaldırılan vergilerle hem çalışanın hem de işverenlerin bu artıştan memnun kaldığını vurgulayarak "Milyonlarca emekçimizin merakla beklediği 2022 yılı başından geçerli olacak yeni asgari ücret yüzde 50,5 artışla 4 bin 253 lira oldu. Bu artış enflasyonun 29.2 puan üzerinde gerçekleşti. 1 Ocak 2022 itibariyle asgari ücret brüt 5 bin 4TL, net 4 bin 253 lira 4 kuruş oldu. Tarihi bir adım atılarak asgari ücretliler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi yükü kaldırıldı. Vergi düzenlemesiyle işveren 450 liralık ilave maliyetten de kurtulmuş oldu. Elbette bu adım atılırken tüm dengeler göz önünde bulundurularak atıldı.

AK Parti olarak attığımız bu adım ülkede emeğin partisi pozu kesen tüm partilerden daha fazla emekçinin yanında olmuş bir geleneği temsil ettiğini bir kanıtıdır. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli ışığında yeni asgari ücret ve asgari ücrette gelir ve damga vergilerinin kaldırılması ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum. Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran ve güçlü ve lider ülke hedefiyle öneli bir vizyon ortaya koyan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm çalışma ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Dağtekin'den asgari ücret açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Adıyaman, AK Parti, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Dağtekin'den asgari ücret açıklaması - Son Dakika


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