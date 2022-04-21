Başkan Demir: "Çıldır Gölü'ndeki tekne, Ardahan turizmine katkı sağlayacak" - Son Dakika
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Başkan Demir: "Çıldır Gölü'ndeki tekne, Ardahan turizmine katkı sağlayacak"

21.04.2022 12:18
Başkan Demir: "Çıldır Gölü'ndeki tekne, Ardahan turizmine katkı sağlayacak"

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Çıldır Gölünde bulunan Ardahan isimli teknenin Gümüşhane'nin Özkurtun Belediyesi'ne devredileceği yönünde alınan tartışmalı karara ilişkin bir açıklama yaptı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Çıldır Gölünde bulunan Ardahan isimli teknenin Gümüşhane'nin Özkurtun Belediyesi'ne devredileceği yönünde alınan tartışmalı karara ilişkin bir açıklama yaptı.

"Girişimlerimiz sonucu karar iptal edildi"

Ardahan kamuoyunu rahatsız eden konuya dair vatandaşları bilgilendiren Başkan Demir, şunları kaydetti: "Çıldır'daki teknenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından daha verimli kullanılacağı düşüncesiyle başka bir yerde görevlendirilmesi başta Valimiz Hüseyin Öner ve Ak Parti Milletvekili Orhan Atalay ile şahsım olmak üzere ve tüm halkımızın girişimleri sonucu durduruldu. Buradan belirtmek isterim ki, Çıldır Gölümüz'deki teknenin bölge turizmine olabildiğince katkı sağlaması yani daha etkili kullanılması için hepimizin bu hususta el birliğiyle hareket etmesi gerekiyor. Bunu da inanıyorum ki başaracağız"

Bilindiği üzere, UHD Ardahan adlı tekne, 2017 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Çıldır Gölü'ndeki turizmi geliştirmesi amacıyla Ardahan İl Özel İdaresine verilmişti. - ARDAHAN

Başkan Demir: Çıldır Gölü'ndeki tekne, Ardahan turizmine katkı sağlayacak
Başkan Demir: Çıldır Gölü'ndeki tekne, Ardahan turizmine katkı sağlayacak

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demir: 'Çıldır Gölü'ndeki tekne, Ardahan turizmine katkı sağlayacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Demir: "Çıldır Gölü'ndeki tekne, Ardahan turizmine katkı sağlayacak" - Son Dakika
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