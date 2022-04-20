Başkan Demir STK başkanları ile iftarda buluştu - Son Dakika
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Başkan Demir STK başkanları ile iftarda buluştu

20.04.2022 10:10
Başkan Demir STK başkanları ile iftarda buluştu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ilde bulunan STK Başkanları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ilde bulunan STK Başkanları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Hoş sohbet eşliğinde geçen yemekte, sorunların çözümüne yönelik iş birliği ve kararlılık vurgusu yapıldı.

Başkan Demir'in bir restoranda verdiği iftar yemeğine davetli olarak katılan isimler arasında Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İskender Alihanoğlu, Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, Şoförler Odası Başkanı Asım Özer, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Salman Tolga Gürbüz ve Murat Gündüz'ün yanı sıra Türkiye Eczacılar Birliği Ardahan Temsilcisi Eczacı Yunus Dündar yer aldı. - ARDAHAN

Başkan Demir STK başkanları ile iftarda buluştu
Başkan Demir STK başkanları ile iftarda buluştu
Başkan Demir STK başkanları ile iftarda buluştu
Başkan Demir STK başkanları ile iftarda buluştu

YORUMLAR
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Başkan Demir, ekibiyle beraber sahaya indi Başkan Demir, ekibiyle beraber sahaya indi

Sivil Toplum Kuruluşları, Murat Gündüz, Faruk Demir, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Demir STK başkanları ile iftarda buluştu - Son Dakika


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