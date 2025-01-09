Başkan Doğan\'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşabilmesi için büyük bir önem taşıdığını belirten Başkan Doğan, "Düşünen ve düşündüğünü korkusuzca kaleme alan, kendi fikirlerini savunan, halkın iradesine saygı duyan tüm basın emekçilerinin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çeken Başkan Doğan, basın mensuplarının toplumun doğru bilgiye ulaşmasındaki hayati rolünü vurguladı. Başkan Doğan, "Demokratik bir toplumda basının özgürlüğü ve bağımsızlığı, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşabilmesi için büyük bir önem taşıyor. Gazeteciler, zorlu şartlarda altında görevlerini yerine getiriyorlar, hem yerel hem de ulusal düzeyde toplumsal bilincin oluşmasında kritik bir rol oynuyorlar. Demokrasi, basın özgürlüğü ile güçlenir ve bizler de yerel yönetim olarak gazetecilerle ilişkilerimizi her zaman en doğru ve en iyi seviyede sürdüreceğiz. Düşünen ve düşündüğünü korkusuzca kaleme alan, kendi fikirlerini savunan, halkın iradesine saygı duyan tüm basın emekçilerinin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Zorluklarla dolu bu mesleği icra eden tüm basın mensubu emekçilerimize, emekleri için teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde, tüm basın mensuplarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, mesleklerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ