Başkan Doğan: "Önce altyapıyı yeniledik, şimdi üstyapıyı kalıcı olarak inşa ediyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmalarının başladığını belirterek, "Altyapı olmadan üstyapıya başlamayacağız diye bir kararlılığımız var. Çünkü biz geçici konfordan değil, kalıcı çözümden yana olan bir anlayışa sahibiz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba Doğu Yaka'da yaklaşık 300 milyon TL'lik yatırımla gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarının ardından yol çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi, SASKİ aracılığıyla bölgede kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenilerken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ihale sürecini beklemeden kendi ekip ve ekipmanlarıyla üstyapı çalışmalarını başlattı.

Başkan Halit Doğan, Çarşamba'da yürütülen çalışmaların planlı şekilde ilerlediğini ifade ederek, "17 ilçemizde olduğu gibi yatırım ve hizmetlerimizi Çarşamba ilçemizde de sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana bir kararlılığımız var. Altyapı olmadan üstyapıya başlamayacağız diye. Çünkü biz geçici konfordan değil, kalıcı çözümden yana olan bir anlayışa sahibiz" diye konuştu.

"Asfalt, sağlam altyapının üzerine seriliyor"

Çarşamba'da önce altyapı dönüşümünü tamamladıklarını, şimdi ise üstyapı çalışmalarını hayata geçirdiklerini belirten Doğan, "Çarşamba ilçemizde de bunu yaptık. Önce altyapıda geniş bir dönüşüm hamlesi başlattık. Bu çalışmalar sırasında hemşehrilerimize gösterdikleri anlayış için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ise hemşehrilerimizin mağdur olmaması adına ihale sürecini de beklemeyerek üstyapının startını verdik" ifadelerini kullandı.

Sürecin etap etap planlandığını vurgulayan Başkan Doğan, "Önce altyapıyı yeniledik, şimdi ise üstyapıyı kalıcı olarak inşa ediyoruz. Bugün dökülecek asfalt, yıllarca hizmet verecek sağlam bir altyapının üzerine seriliyor. Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layık diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Çarşamba'ya 300 milyon TL'lik altyapı yatırımı

Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba Doğu Yaka'da SASKİ aracılığıyla 7 bin 536 metre kanalizasyon hattı ve 13 bin 494 metre yağmur suyu hattı imalatını tamamladı. Bölgede ayrıca 6 bin 900 metre kanalizasyon ve 3 bin 931 metre yağmur suyu hattı çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Çarşamba genelinde Mart 2024'ten bu yana 22 bin 412 metre kanalizasyon hattı, 229 bin 866 metre içme suyu hattı ve 27 bin 497 metre yağmur suyu hattı döşendi.

Doğu Yaka'da 135 bin metrekare yol yenilenecek

Altyapı çalışmalarının ardından başlayan üstyapı hamlesi kapsamında Çarşamba Doğu Yaka'da 11 cadde ve 5 sokakta çalışma yürütülüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yollar dolgu ile güçlendirilerek sıcak asfaltla kaplanacak. Toplam 135 bin metrekarelik yol çalışmasının yapılacağı bölgede kaldırımlar da yenilenecek. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Mart 2024'ten bu yana Çarşamba genelinde 150 bin 550 metre sathi kaplama, 28 bin 650 metre beton yol ve 19 bin 415 metre sıcak asfalt olmak üzere toplam 198 bin 615 metre yol çalışması gerçekleştirdi.