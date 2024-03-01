Başkan Dündar çarşı esnafı ile kahvaltı sofrasında buluştu
Üsküp Parkı görkemli açılışla hizmet vermeye başladı
BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Dündar, çarşı esnafı ile birlikte Fidan Han'da yapılan kahvaltı programında bir araya geldi. Çarşı esnafı ile birlikte sohbet eden Dündar daha sonra Selamet Mahallesi'nde hizmete açılan Üsküp Pakı açılış programına katıldı.
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, sabah saatlerinde çarşı esnafı ile birlikte tarihi Fidan Han'da kurulan kahvaltı sofrasında buluştu. Tarihi çarşının Bursa'nın bir marka değeri olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak yaptıklarımız ortada, bundan sonraki süreçte de ne yapılacaksa yine biz yapacağız. Kapalı çarşıda yürürken başkanlarımız önümüzü kesti, talepler oluyor. Allahın izni ile hepsini gerçekleştireceğiz. Bu birliği hep beraber geleceğe taşıyalım" şeklinde konuştu.
Hanlar Bölgesi'nde 30 yıllık hayal gerçek oldu
Tarihi Hanlar Bölgesi çevresinde yapılan yıkımlar sayesinde Bursa'nın kalbinin hak ettiği değeri bulduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Çarşı, ticaretin ve esnaflığın ötesinde farklı bir havası ve nostaljisi var, bir marka değeri var. Bu marka değerinin yükselmesi adına hem Osmangazi Belediyesi hem de Bursa Büyükşehir Belediyesi büyük bir gayret içerisinde. Ben 30 yıllık bir hayali Hanlar Bölgesi'nde gerçekleştirdim. Bu kadar kısa bir süre içerisinde de bu iş bitmezdi. Oranın kamulaştırılması, yıkılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bize destek verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala bize destek verdi. Nihayetinde yakımlar bitti, yapımlar da bitmek üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da orada bir fotoğraf vermesi çarşının tanıtımına daha da etkisi olacak" ifadelerini kullandı.
"Ulu Cami neredeyse yanından geçerken gözükmüyordu"
Tarihi Hanlar Bölgesi ve Ulu Cami'yi açığa çıkarmanın vizyon gerektirdiğini kaydeden AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Tarihimizin inşa edildiği merkezdir burası. Daha önce surları gözükmüyordu. Ulu Cami neredeyse yanından geçerken gözükmüyordu. Tüm bunları açığa çıkarmak bir vizyon meselesidir. Geçmişine ve kendine saygı meselesidir. Bunu hissetme meselesidir. Bursa'yı sadece Türkiye değil dünya şehri olarak daha fazlasını vermeliyiz diye uykumuz kaçıyor mu? Osmanlı'nın bir parçası olarak kendini görüyorsa bir insan, yükseltmek onun temel hedeflerinden biriyse bu yapılır" dedi.
Üsküp Parkı hizmete açıldı
Başkan Dündar, daha sonra Selamet Mahallesi'nde bulunan Üsküp Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. 2 yıl öncesinde atıl bir vaziyette bulunan park alanının otopark ve çöp alanı olarak kullanıldığını ifade eden Başkan Dündar, "2 yıl önce muhtarımız buradan geçerken buraları bize gösterdi. Burası boşluk bir alan, otopark olarak kullanılıyor, çöpler atılıyor. Kötü görüntüsü olan bir yerdi. Burasının hizmet sahası olarak, insanların nefes alabileceği bir mekan haline gelmesi istendi. Bizler de çalışmalarımıza başlayarak okulumuzun yanında güzel bir mekan haline getirdik. Parkı ve basketbol sahasıyla hem çocuklarımızın hem de gençlerimizin enerjisini atabileceği bir mekan haline geldi. Mahallemize hayırlı olsun. Her çalışma yanına bir sinerji katar yenileri gelmiş olur. Bu güzellik ister istemez yanındaki binalara yansıyacaktır. Biz parkı yaptık, bu parkı koruması burada yaşayan sizlerin görevi. Bu parka sahip çıktığınız oranda park sizindir" şeklinde konuştu.
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