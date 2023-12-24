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Başkan Dündar, mahalle başkanlarıyla buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatı ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

24.12.2023 - 17:53,
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Başkan Dündar, mahalle başkanlarıyla buluştu

Dündar: "Yeni dünya düzenini kurmada Türkiye öncü olacaktır"

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Teşkilatı ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından geçtiğimiz gün hayatını kaybeden AK Parti Hüseyinalan Mahalle Başkanı Mehmet Yılmaz anısına düzenlenen toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve mahalle başkanları katıldı. Toplantıda Mehmet Yılmaz'ın ruhuna Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

"Bu birliktelik bizim güçlü olduğumuzun en güzel ifadesi"

Soğanlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı mahalle başkanlarını tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor ve kalmayacak. Bizim hedefimiz daha güçlü bir ülke, güçlü bir devlet ve müreffeh bir toplum için çalışıyoruz. Milletimiz de bunun için bizlere destek veriyor ve bizlerle oluyor. Yaptığımız hizmetin karşılığı da seçimlerde başarı elde ediyoruz. Bizlerin yaptığı hizmetler, yeni hizmetlerin talebi olarak bizlere dönüyor. 2002 yılından itibaren elhamdülillah AK Parti iktidar oluyor. Buradaki birliktelik bizim güçlü olduğumuzun en güzel ifadesi. Allah sizlerden razı olsun. Ülke düşmanlarının hedefi Cumhurbaşkanımız, AK Parti ve Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ülkemizin güçlenmesi tüm dünyadaki mazlumların umut kapısıdır" dedi.

Dünya tarihinde görülmemiş bir katliam ve soykırımı İsrail'in Filistinlilere uyguladığını ifade eden Başkan Dündar, "Bu katliama sadece Türkiye'den ses çıkıyor başka yerden ses çıkmıyor. Türkiye mazlum insanların umudu. Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür ve yeni bir dünya düzeni diyor. Bizler bu süreçte kendi içimizde birliğimizi sağlayıp gücümüzü ortaya koyup bu gücü dünyaya hissettirerek yeni dünya düzenini kurmada Türkiye öncü olacaktır" diye konuştu.

Sadece bugün değil her zaman bir arada olduklarını kaydeden AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da, "Bugün bir araya gelmemizdeki ana sebep Hüseyinalan Mahalle Başkanımız Mehmet Yılmaz abimizin hakkın rahmetine kavuşmasıdır. Bu aile çok büyük ve geniş bir aile. Bizler ömrümüzün sonuna kadar birlik beraberlik içinde olmaya gayret edeceğiz. Bizler sadece bugün değil ömrümüzün her günü süreci beraber götüreceğiz inşallah. Önümüzde bir yerel seçim var. Sandık kurullarıyla alakalı yüzde 93'ün üzerinde seçim işlerimiz, teşkilatla beraber çok başarılı bir süreç geçirdi. Bunun ana mimarı değerli mahalle başkanlarımızdır, rabbim hepinizden razı olsun. Biz mahalle başkanlarımızla ilişki düzeyimizi toplanma unsuru olarak değil sorun çözen bir sistem olarak hayal ediyoruz. Bunu inşallah belediye başkanlarımızın destekleriyle gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Başkan Dündar, mahalle başkanlarıyla buluştu
Kaynak: İHA
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