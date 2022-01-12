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Başkan Dündar, tecrübelerini gençlerle paylaştı - Son Dakika

Başkan Dündar, tecrübelerini gençlerle paylaştı

12.01.2022 15:32
Başkan Dündar, tecrübelerini gençlerle paylaştı

Gençlerle tecrübelerini paylaşarak, hayata ve siyasete dair tavsiyelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi'nin tamamlanan ve devam eden çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Gençlerle tecrübelerini paylaşarak, hayata ve siyasete dair tavsiyelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi'nin tamamlanan ve devam eden çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen buluşmaya; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk ile birlikte AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Konuşmasının başlangıcında siyasi kariyerine değinen Başkan Dündar, 5 yıllık milletvekilliğinin ardından 2009 yılında Osmangazi Belediye Başkanlığı'na seçildiğini ve 13 yıldır bu görevi sürdürdüğünü dile getirdi.

Gençlere, siyasi kariyerinde elde ettiği tecrübeleri aktaran Başkan Dündar, "AK Parti iktidarından önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında olumlu anlamda çok büyük farklar var. Ülkelerin başında eğer başarılı bir yönetim varsa gelişim çok hızlı oluyor. Türkiye, bu gelişimi AK Parti ile yakaladı. Şimdi biz yöneticiler olarak yaptığımız hizmetleri anlattığımızda, gençlerimiz bunlar yöneticiler olarak sizlerin görevi diyebiliyor. Ancak geçmişe baktığımızda bizler çöp toplamak gibi asli görevini dahi yapamayan yönetimler gördük. İstanbul'da çöp dağları vardı. Sular akmıyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kentteki su sorununu çözdü. O günlerden bugüne Türkiye'nin başında Cumhurbaşkanımız öncülüğünde sürekli hizmet üreten bir parti ve yönetim var" dedi.

AK Parti'nin hizmetle ayakta kalan bir siyasi yapı olduğunun altını çizen Başkan Dündar, "Bizi iktidardan düşürmek için sürekli algı operasyonu yapıyorlar. Bunu da Türkiye'nin büyümesini istemeyenler yapıyor. Türkiye, her dönem bir sıkıntıya karşı mücadele veriyor. 40 yıldır PKK terörü ile mücadele ettik. 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimi yaşadık. Son olarak ise ekonomik saldırılar ile karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin sağlam adımlar atarak ileriye doğru yürüdüğünü gördüklerinde çelme takmaya çalıştılar. Bütün bu saldırılar bizlerin daha da güçlenmesine vesile oldu. Her saldırıda kendimizi toparladık ve ülke olarak daha da büyüdük. Özellikle gençlerimizin ülkemiz ve AK Parti adına yapılan negatif algıya kapılmaması lazım. Bizler yağ ve tüp kuyruklarını gördük. Bu günleri aşıp ülkemizin refah seviyesini arttırdık. Genç ve dinamik bir yapıya sahip olmamız da bunda öncü oldu. AK Parti olarak büyük bir aileyiz. Aile içindeki kaynaşmayı iyi yapmalı ve gençler ile eskiler arasındaki bağı her zaman korumalıyız. Şuan ülkemiz için çalışacak ve hizmetler üretecek AK Parti'den daha iyi bir parti yok" diye konuştu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı'na bir sunum yaparak Osmangazi'nin tamamlanan ve devam eden çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Dündar, "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursa turizmine ciddi bir katkı sağladı. 134 farklı ülkeden 1 milyon 100 binin üzerinde ziyaretçi müzeyi gezerek kent turizmine canlılık getirdi. Şehrin merkezinde hayata geçirdiğimiz Osmangazi Meydanı projesi, gerçek bir dönüşüm. Bu proje için 160 milyon liralık bir kamulaştırma yaptık. Bursa'nın en kıymetli noktasında hayata geçirdiğimiz bu projenin birinci etabındaki çalışmaları tamamlıyoruz. Yakın zamanda ikinci etabın startını vereceğiz. Hiçbir ticari kaygı gütmeden kamu yararına yaptığımız bir proje. Önemli olan şehrin ihtiyacını gidermek. Altındaki 2000 araçlık otopark ise şehir trafiğine merhem olacak" şeklinde konuştu.

Vatandaşın talepleri ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Mustafa Dündar, "Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi (BAREM), Türkiye'de sosyal belediyeciliğin en üst seviyesi. İnşaatında son aşamaya geldik. İşletim sistemini çalışıyoruz. Tarihi eser çalışmalarımız çok fazla. Fetih Müzesi'nde sanal olarak yansıttığımız eski Bursa'nın gerçeğini, Hisar bölgesinde ortaya koymak istiyoruz. Yaşayan Tarih Hisar İçi projesini hayata geçirdik. Arkeopark'ta kazı çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz bölgeyi açık hava müzesine dönüştürmek. Türkiye'nin en büyük ve en modern atletizm salonu olan Osmangazi Atletizm Salonu'ndaki çalışmaları tamamladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrini gerçekleştirdik. Türkiye'de atletizm sporunun gelişmesine öncülük edecek bir tesis oldu" dedi.

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk de, yaptığı konuşmada tecrübe paylaşımı ve vermiş olduğu birbirinden önemli tavsiyelerden dolayı Başkan Dündar'a teşekkürlerini sundu. Başkan Dündar, konuşmasının ardından AK Partili gençlerin sorularını cevapladı. - BURSA

Başkan Dündar, tecrübelerini gençlerle paylaştı
Başkan Dündar, tecrübelerini gençlerle paylaştı
Başkan Dündar, tecrübelerini gençlerle paylaştı

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Mustafa Dündar, Osmangazi, AK Parti, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Dündar, tecrübelerini gençlerle paylaştı - Son Dakika


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