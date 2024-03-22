Başkan Dündar: "Vatandaşlarımızın desteğiyle hizmete devam edeceğiz"
BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, yeni seçim irtibat merkezini coşkulu kalabalıkla açtı.
Yaptığı büyük eserlerle Osmangazi ilçesini daha yaşanılabilir hale getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni dönemde daha fazla hizmet yapmak için Osmangazili vatandaşların desteğini istiyor. Dündar, seçim çalışmaları çerçevesinde ilçenin tüm mahalle ve sokaklarını gezerek vatandaşlarla buluşuyor. Bu yaptığı ziyaretlerde Başkan Dündar, yaptığı güzel hizmetlerden dolayı vatandaşlar tarafından büyük sevgi gösterisi ve ilgiyle karşılaşıyor. Çiftehavuzlar Mahallesi'nde seçim irtibat ofisi açılışına yüzlerce vatandaş katılarak coşkulu bir açılış gerçekleştirildi. Açılışa; AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti önceki dönem Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Fethi Yıldız ve vatandaşlar katıldı.
"Osmangazi'de 75 bin sağlam konut inşa ettik"
Diğer partilerin miting yapamadığı bir süreçte AK Parti olarak bir meclis üyesi ofis açılışında onları kıskandıran bir kalabalık topladıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mustafa Dündar, "Bu toplanan kalabalık 31Mart'ta Osmangazi ve Bursa'nın burçlarına AK Parti bayrağı dikileceğinin müjdecisidir. Bizlere bu desteği veren herkesten Allah razı olsun. Osmangazi Belediyesi olarak şehrimizin değerlerine, tarihine ve insanına sahip çıkıyoruz." dedi.
Yeni dönemde dirençli kentler başlığıyla kentsel dönüşüm konuşulurken, Osmangazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarına 2009 yılında başladıklarını hatırlatan Dündar, "Cumhurbaşkanımızın işaret etmiş olduğu zemin artı 5 kat uygulamasının Türkiye'de metropol kentlerde tek uygulama yeri Osmangazi ilçesidir. Bizdoğru adım attık ve adım adım ilerliyoruz. Allah'ın izniyle Osmangazi'de vatandaşlarımızın bizlere vereceği destekle ile yeniden bu süreçleri sürdüreceğiz ve hizmete devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremli deprem ile uyandık. Bu depremden 11 il ile 14 milyon insanımız etkilendi. Deprem olunca aklımıza sağlam konutlar dirençli şehirler geliyor. Bizler 2009 yılında göreve geldiğimizde şehircilik akademisi altında yaptığımız çalışmalarla kentsel dönüşüm master planı hazırlayarak, kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattık. Osmangazi ilçesinin tümünün fotoğrafını çektik. Bu çerçevede adım adım yaptığımız çalışmalarla 2009yılından bugüne Osmangazi'de 75 bin sağlam konut inşa ederek vatandaşlarımızın sağlam konutlarda oturmalarını sağladık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." diye konuştu.
Yeni dönemde Osmangazi'de 11 farklı kentsel dönüşüm lokasyonu belirlediklerini ifade eden Başkan Dündar, "Çelebi Mehmet Bulvarı önemli bir bulvar burası kentsel dönüşümle birlikte gelen bir çalışma burada yaptığımız geniş caddeyle bu çalışmaları geçtiğimiz dönem Recep Altepe, başkanımız kamulaştırıp bu caddeyi açarak kentsel dönüşüme bir ivme kazandırdı. Bundan sonraki süreçte inşallah bu cadde üzerinde yaptığımız yeni planlarla kentsel dönüşümü hep birlikte sürdüreceğiz. Beşyol Kavşağı'nda Alinur Aktaş başkanımızın yaptığı ve şuan açılışa hazır hale gelen köprülü kavşağı Osmangazi ve Büyükşehir Belediyesi çalışmalarıyla hem kentsel dönüşüm hem de ulaşıma yaptığımız yatırımların birer örneği. İnşallah 31 Mart'ta Osmangazi'de Mustafa Dündar, Büyükşehir Belediyesi'nde Alinur Aktaş diyerek yeniden bizlere yetkiyi verdiğinizde bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
"Yeni dönemde daha fazla hizmet üreteceğiz"
İstikametin değişmesine asla fırsat verilmemesi gerektiğini belirten AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da, "Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ve nereye varması gerektiğini bilmeyenler Türkiye'de bu gücü örseleyecek bir takım faaliyet içerisinde. Sakın bunlara fırsat vermeyelim. Her kardeşimiz sandığa giderken sandıktan çıkacak sonucun Türkiye'nin istikrarı ve gidişatına katkıda bulunacağını hiç aklından çıkartmasın, değerli kardeşlerim armudun sapı üzümün çöpü demeyelim, eksik ve gedikler olur, bunlara takılıp kalmayalım bunları dile getirip, söyleyelim ve giderilmesini isteyelim ama istikametin değişmesine asla fırsat vermeyelim. Bursa Büyükşehir'de Alinur Aktaş, Osmangazi Belediyesi'nde Mustafa Dündar, hizmet üreten bir kadro bu başkanlarımızla yola devam dediğimizde daha fazla hizmeti Bursa ve Osmangazi'ye yapacağız" diye konuştu.
"Gerçek belediyecilik için destek istiyoruz"
AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ise "Bugün gençlik kollarında beraber görev yaptığımız ve broşür dağıttığımız Burak Akyel, kardeşimizin seçim ofisi hayırlı uğurlu olsun. AK Parti'nin gençlere verdiği değeri burada görebiliriz. Ben vatandaşlarımızdan 31 Mart seçimlerinde Osmangazi'de Mustafa Dündar, Büyükşehir'de de Alinur Aktaş başkana gerçek belediyeciliğin millete hizmet sağlaması için destek istiyorum" dedi.
Son Dakika › Yerel › Başkan Dündar: 'Vatandaşlarımızın desteğiyle hizmete devam edeceğiz' - Son Dakika
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