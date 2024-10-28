Başkan Erol: "Bağımsızlığın simgesi Cumhuriyetimizi daima yaşatacağız" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Erol: "Bağımsızlığın simgesi Cumhuriyetimizi daima yaşatacağız"

Başkan Erol: "Bağımsızlığın simgesi Cumhuriyetimizi daima yaşatacağız"

Cumhuriyet için canlarını feda eden şehitlerin hatırasına sahip çıkacaklarını ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesi Cumhuriyetimizi daima yaşatacağız" dedi.

28.10.2024 16:49  Güncelleme: 16:51
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Cumhuriyet için canlarını feda eden şehitlerin hatırasına sahip çıkacaklarını ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesi Cumhuriyetimizi daima yaşatacağız" dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyetin kazanılmasında yaşanılan zorluklara dikkat çeken Başkan Erol, mesajında "Bugün Cumhuriyetimizin 101. yılını coşku ve gururla kutluyoruz. Aziz ülkemizin bağımsızlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının azmi, milletimizin iradesiyle kazanıldı. Vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin hatırasına sahip çıkarak, bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi Cumhuriyetimizi daima yaşatacağız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve milletimizin huzuruna zarar verme girişiminde bulunan tüm terör ve terör yanlılarının karşısında dimdik ve birlik içerisinde olmaya devam edeceğiz. 'Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır!' iradesiyle yedi düvele karşı mücadele eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefte ülkemiz, milletimiz ve vatanımız için, aynı heyecan ve azimle yılmadan, yorulmadan çalışmaya ve üretmeye etmeye devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, Cumhuriyetimizin 101. Yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Erol, Buharkent, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Erol: 'Bağımsızlığın simgesi Cumhuriyetimizi daima yaşatacağız' - Son Dakika

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