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Başkan Gürkan, Tecde Mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika

Başkan Gürkan, Tecde Mahallesi sakinleriyle buluştu

09.01.2022 12:56
Başkan Gürkan, Tecde Mahallesi sakinleriyle buluştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle birlikte Tecde Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle birlikte Tecde Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Tecde Mahallesi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı Cemal Koyunoğlu, Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit, Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Eserçelik, Malatya Belediyesi eski özel kalem müdürlerinden Yılmaz Bozdağ ve mahalle sakinleri katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını yapan Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Eserçelik, mahallelik ve komşuluk kültürü adına bir araya geldiklerini belirterek, "Dernek olarak komşuluk ve mahallelik kültürü adına faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 2020 yılında başkanımız derneğimizi ziyaret ettiğinde derneğimiz için yerimizin olmadığını kendilerine iletmiştik. Başkanımız bizlere şu an kullandığımız derneğimizin ofisini bizlere tahsis etti" dedi.

Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit ise mahallesiz bir şehrin düşünülemediğini belirterek, "Medeniyetler şehirlerde kurulur ama mahallede hayat bulur. Mahallede hayat bulan medeniyet, şehri yaşanılır kılar. Bizi biz yapan değerlerin ilk adımıdır mahalle. Çünkü mahalle mekteptir. Mahalle aynı zamanda çevre bilincinin, saygının, sevginin, komşuluk kültürünün zirve yaptığı yerlerdir. Başkanımız en büyük projem mahalle kültürü dediyse dijital materyallerin arttığı, teknolojik hayatın insanları bireyselleştirmeye getirmesinden dolayı insanlar bireyselleşmiştir. Komşuluk kültürünün kalktığı yerde insanlar yalnızlığa sevk edilir. Mahalle kültürüne önem verdiği için başkanımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden olan Malatya Büyükşehir Belediyesi eski özel kalem müdürlerinden Yılmaz Bozdağ da, Malatya Belediye Başkanlığının ilk özel kalem müdürü olarak 25 yıl görev yaptığını belirterek, "Geçmişte birçok başkanla çalıştım. Sayın Selahattin Gürkan Başkanımızın çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Memleketimizin çehresi değişti. Başkanımızdan Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektör Danışmanı Cemal Koyunoğlu, Tecde Mahallesi'nin Malatya'nın en eski mahallelerinden biri olduğunu belirterek, "Biz dernek olarak özellikle mahalle kültürünün yaşatılması, kardeşlik duygularının geliştirilmesi, yardımlaşma ve dayanışmanın artırılması amacıyla derneğimizi kurduk. Bizlere her türlü desteği veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, "Kur'an-ı Kerim'e ve birçok hadise bakıldığı zaman birlik olun, dağılmayın, birbirinizi sevin. İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe gerçek manada iman etmiş olmazsınız diyor Peygamberimiz. Dolayısıyla bizleri bir araya getiren başta sayın başkanımıza ve Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Programda son olarak söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gelişen ve hızlı değişen dünyada insanların yalnızlaşmaya doğru hızla itildiğine dikkat çekerek, "Bilgisayar ve telefonla insanlar kendi kendilerine yeteceklerini düşünüyorlar. Oysa insan etten ve kemikten yaratılmıştır, ruhu vardır. Ruha hitap edebilecek güzel ifadeler, güzel davranışlar ve güzel ortamların olması lazım. Aksi takdirde toplumumuzun geleceğini karanlık görürüz, yok olmaya kendimizi hızlı bir şekilde hazırlamış oluruz" dedi.

Seçim döneminde en büyük projelerinin sosyal entegrasyon projesi olduğunu da vurgulayan Gürkan, "Dünyanın gelecekteki çizgisi budur. Türkiye'nin de beş yıl sonraki çizgisi de budur. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle her toplantıda hakka, hukuka, komşuya, komşu hakkına, komşunun ihtiyaçlarının giderilmesindeki hassasiyete azami titizliğin gösterilmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız her toplantıda ifade etmektedir. Şehrimizin huzuru için hepimize önemli görevler düşüyor. Biz eğer ruhen ve bedenen huzurlu olmak istiyorsak sevgiyi herkese taşımamız lazım. Biz Malatya'mızı mazisine layık istikbale taşıyacağız. Çünkü bizden önce yaşayan büyüklerimiz medeniyet destanları yazmışlar. Battalgaziler, Hüseyingaziler, Hasangaziler kahramanlık destanları yazmışlar. Anadolu'ya ilim irfan saçan Mevlanalar, Sadrettin Koneviler, İbn-ül Arabiler ilim irfan destanları yazmışlar. Bizde şehrimizin şu andaki emanetçisi, büyüklerimizin mirasçısı olarak memleketimizde hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Tecde olacağız, hep birlikte Yeşilyurt olacağız, hep birlikte Malatya olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Başkan Gürkan, Tecde Mahallesi sakinleriyle buluştu
Başkan Gürkan, Tecde Mahallesi sakinleriyle buluştu

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İnönü Üniversitesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gürkan, Tecde Mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika


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