Başkan İleri: "İlk günkü aşkla yola devam"

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AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya, Milli Savunma eski Bakanı Hulusi Akar, ilçe başkanları ve Belediye başkanları katıldı.

Toplantı sonrası konuşan AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri, "İlk günkü aşk, heyecan ve gayretle inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. İlçe başkanlarımız ve Belediye başkanlarımız ile toplantımızı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ilk günkü aşk, heyecan ve gayretle inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA