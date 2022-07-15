Başkan Işık, TÜFAD ailesine başarılar diledi - Son Dakika
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Başkan Işık, TÜFAD ailesine başarılar diledi

15.07.2022 10:29
Başkan Işık, TÜFAD ailesine başarılar diledi

Belediye Başkanı Alim Işık, TÜFAD Kütahya Şube Başkanı Mehmet Acet'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Alim Işık, TÜFAD Kütahya Şube Başkanı Mehmet Acet'i ziyaret etti. Çalışmalar hakkında şube başkanı Acet'ten bilgi alan Başkan Işık, TÜFAD ailesine başarılar diledi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kütahya Şube Başkanı Mehmet Acet'i ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. TÜFAD'ın futbol için vazgeçilmez bir unsur olduğunu dile getiren Başkan Işık, TÜFAD Kütahya Şubesi yöneticilerine ve emek verenlere başarılar diledi.

Ziyarette Başkan Işık'a Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, ASKF Kütahya Başkanı Murat Cengiz ve TÜFAD büro sorumlusu Rıza Vançin eşlik etti. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Alim Işık, Kütahya, Türkiye, Futbol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Işık, TÜFAD ailesine başarılar diledi - Son Dakika

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