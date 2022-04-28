Başkan Kara, vatandaşlara helva ikram etti - Son Dakika
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Başkan Kara, vatandaşlara helva ikram etti

28.04.2022 09:16
Başkan Kara, vatandaşlara helva ikram etti

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kadir gecesi dolayısıyla vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Kadir gecesi dolayısıyla vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Kadir gecesi dolayısıyla Envar-ül Hamit Cami'nde düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Kadir Kara, namaz sonrası vatandaşlara helva ikramında bulundu. MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Özdokur ile Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bulut'unda eşlik ettiği programda Başkan Kadir Kara, vatandaşların Kadir gecesini kutladı.

Belediye Başkanı Kadir Kara, "Kuran- Kerim'in nazil olduğu Kadir gecesini hep birlikte idrak ediyoruz. Çeşitli camilerimizde olduğu gibi Büyük Camii'nde de MHP İl Başkanım Yusuf Çomu, MHP Merkez İlçe Başkanım Mehmet Fatih Özdokur ve Ülkü Ocakları İl Başkanım Burak Bulut beyefendilerle birlikte hemşerilerimize helva ikramında bulunuyoruz. Ramazan ayının sonlarına geldiğimiz bu gecede hem şahsım hem de burada bulunan parti yetkililerim adına bütün hemşerilerimin kadir gecesini ve ramazan bayramını şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Başkan Kara, vatandaşlara helva ikram etti
Başkan Kara, vatandaşlara helva ikram etti

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Milliyetçi Hareket Partisi, Kadir Kara, Hisarcık, Osmaniye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kara, vatandaşlara helva ikram etti - Son Dakika


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