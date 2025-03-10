Başkan Karabatı'dan başarılı öğrenciye anlamlı hediye - Son Dakika
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Başkan Karabatı'dan başarılı öğrenciye anlamlı hediye

Başkan Karabatı\'dan başarılı öğrenciye anlamlı hediye

Karacabey Şehit Serkan Şahin Ortaokulu'nun 7. sınıf öğrencisi Hazal Emergen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen resim yarışmasında ilçe birinciliğini kazandı.

10.03.2025 11:07  Güncelleme: 11:08
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Karacabey Şehit Serkan Şahin Ortaokulu'nun 7. sınıf öğrencisi Hazal Emergen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen resim yarışmasında ilçe birinciliğini kazandı. Başarılı öğrencinin gururu, ilçede büyük bir sevinçle karşılandı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Hazal Emergen'i makamında ağırlayarak bu anlamlı başarısından dolayı kendisini tebrik etti.

Karacabey Şehit Serkan Şahin Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Hazal Emergen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen resim yarışmasında ilçe birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Hazal'ın ödüllü eseri, şimdi Bursa finallerinde Karacabey'i temsil edecek. Başarılı öğrenciyi makamında ağırlayan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Hazal'a sanatsal çalışmalarında destek olması amacıyla bir resim şövalesi hediye etti ve genç yeteneğin ilerleyen süreçte de büyük başarılara imza atacağına inandığını vurguladı.

Şehit Serkan Şahin Ortaokulu'nun 7. sınıf öğrencisi Hazal Emergen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen resim yarışmasında ilçe birinciliğini kazandı. Başarılı öğrencinin gururu, ilçede büyük bir sevinçle karşılandı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Hazal Emergen'i makamında ağırlayarak bu anlamlı başarısından dolayı kendisini tebrik etti. Başarılı öğrenciyi makamında misafir eden Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Hazal'a bu anlamlı başarısından dolayı bir resim şövalesi hediye etti.

Başkan Karabatı, Hazal'ın azmi ve başarısıyla ilçeyi gururlandırdığını ifade ederek şunları söyledi: "Hazal yavrumuzun başarısı hem bizi mutlu etti hem de gururlandırdı. 23 Nisan gibi anlamlı bir tema üzerine yaptığı resimle ilçe birincisi olması, onun yeteneğinin ve emeğinin bir kanıtıdır. İnanıyorum ki Bursa'daki finallerde de ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek yeni bir başarıya imza atacaktır. Gençlerimizin böyle başarılar elde etmeleri bizlere hem umut veriyor, hem de onların gelişimine daha fazla katkı sağlama isteğimizi artırıyor. Onların azmi, bizlerin potansiyelini de yükseltiyor."

Başarılı öğrenci Hazal Emergen ise, Başkan Karabatı'dan aldığı bu desteğin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, Bursa'daki finallerden de Karacabey'i en iyi şekilde temsil ederek döneceğine inandığını söyledi.

Öte yandan, ilçe halkı da genç yeteneğe sosyal medya üzerinden destek mesajlarıyla moral vermeye devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Karabatı'dan başarılı öğrenciye anlamlı hediye - Son Dakika

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