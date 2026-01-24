Başkan Kaya, Bakan Yumaklı ile deve güreşlerini görüştü - Son Dakika
Başkan Kaya, Bakan Yumaklı ile deve güreşlerini görüştü

Başkan Kaya, Bakan Yumaklı ile deve güreşlerini görüştü
24.01.2026 18:24  Güncelleme: 18:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın programı kapsamında, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın programı kapsamında, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Kaya görüşmede, deve güreşlerinin başkenti olarak anılan İncirliova'nın ve deveci camiasının, deve güreşlerinin yeniden yapılmaya başlanmasına yönelik talep ve beklentilerini Bakan Yumaklı'ya iletti. Başkan Kaya, söz konusu talepleri Bakan Yumaklı'ya bizzat ileterek görüşmeye ilişkin, "Deve Güreşlerinin Başkenti İncirliovamızın ve Deveci Camiamızın deve güreşlerinin yeniden yapılmaya başlamasına ilişkin taleplerini Bakanımıza bizzat ilettik. Bakanımıza yakın ilgisi ve destekleri için gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Aytekin Kaya, İncirliova, Aydın, Yerel, Deve, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kaya, Bakan Yumaklı ile deve güreşlerini görüştü - Son Dakika

