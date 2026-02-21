Başkan Kaya, İftarını Mustafa Balbay ile Birlikte Kent Lokantası'nda Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Kaya, İftarını Mustafa Balbay ile Birlikte Kent Lokantası'nda Yaptı

21.02.2026 21:20  Güncelleme: 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ile birlikte İskenderpaşa Kent Lokantası'nda iftar yaptı. İftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Kaya, Ramazan'ın güzelliklerini vurguladı.

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, iftarını eski CHP İzmir Milletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay ile birlikte Kent Lokantası'nda yaptı. Başkan Kaya ve Balbay, iftara katılan vatandaşlarla selamlaştı, iyi iftarlar diledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Geleceği' konulu konferansta konuşmak üzere Trabzon'a gelen önceki dönem CHP Milletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay ile birlikte İskenderpaşa Kent Lokantası'nda iftar yaptı. Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları Müslüm Akülker ve İbrahim Özkan, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı Oğulcan Çavuşoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldığı iftar programında Başkan Kaya ve Balbay, vatandaşlarla tek tek selamlaştı, ramazanlarını tebrik ederek 'iyi iftarlar' diledi. Ramazanın manevi huzurunun yaşandığı iftar programında birlikte dualar edildi, okunan ezanın ardından oruçlar açıldı. İftarın ardından vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Başkan Kaya ve Mustafa Balbay, daha sonra konferansa katılmak üzere Kent Lokantası'ndan ayrıldı.

Başkan Kaya: "Ramazan'ın bütün güzelliklerini, iftar sofralarında yaşıyoruz"

İftar sofralarının, ramazan ayının birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşatan ortamlar olduğunu dile getiren Başkan Kaya, "Ramazan'ın bütün güzelliklerinin yaşandığı iftar sofralarında, dostluk ve kardeşliğimiz pekişiyor, gönüllerimiz huzur buluyor. Bu akşam, çok kıymetli misafirlerimizin de katılımıyla hemşerilerimizle birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadık. Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini diliyor, herkese hayırlı ramazanlar diliyorum" ifadeleri kullandı.

Kaynak: ANKA

Kent Lokantası, Mustafa Balbay, Milletvekili, Ahmet Kaya, Ortahisar, İftar, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kaya, İftarını Mustafa Balbay ile Birlikte Kent Lokantası'nda Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:45:24. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Kaya, İftarını Mustafa Balbay ile Birlikte Kent Lokantası'nda Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.