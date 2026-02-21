Başkan Kaya, İftarını Mustafa Balbay ile Birlikte Kent Lokantası'nda Yaptı

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, iftarını eski CHP İzmir Milletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay ile birlikte Kent Lokantası'nda yaptı. Başkan Kaya ve Balbay, iftara katılan vatandaşlarla selamlaştı, iyi iftarlar diledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Geleceği' konulu konferansta konuşmak üzere Trabzon'a gelen önceki dönem CHP Milletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay ile birlikte İskenderpaşa Kent Lokantası'nda iftar yaptı. Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanları Müslüm Akülker ve İbrahim Özkan, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı Oğulcan Çavuşoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldığı iftar programında Başkan Kaya ve Balbay, vatandaşlarla tek tek selamlaştı, ramazanlarını tebrik ederek 'iyi iftarlar' diledi. Ramazanın manevi huzurunun yaşandığı iftar programında birlikte dualar edildi, okunan ezanın ardından oruçlar açıldı. İftarın ardından vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Başkan Kaya ve Mustafa Balbay, daha sonra konferansa katılmak üzere Kent Lokantası'ndan ayrıldı.

Başkan Kaya: "Ramazan'ın bütün güzelliklerini, iftar sofralarında yaşıyoruz"

İftar sofralarının, ramazan ayının birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşatan ortamlar olduğunu dile getiren Başkan Kaya, "Ramazan'ın bütün güzelliklerinin yaşandığı iftar sofralarında, dostluk ve kardeşliğimiz pekişiyor, gönüllerimiz huzur buluyor. Bu akşam, çok kıymetli misafirlerimizin de katılımıyla hemşerilerimizle birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadık. Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini diliyor, herkese hayırlı ramazanlar diliyorum" ifadeleri kullandı.