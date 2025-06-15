Başkan Kılca'nın Öğrencilerle Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Kılca'nın Öğrencilerle Buluşması

Başkan Kılca\'nın Öğrencilerle Buluşması
15.06.2025 11:53  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Kılca, okul için halı saha sözü verdi.

Konya'nın merkez Karatay ilçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek yatılı pansiyonda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Kılca, öğrencilik yıllarına dair hatıralarını paylaşarak gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

AK Parti Karatay İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programda, Başkan Hasan Kılca ile ilgili hazırlanan sorular öğrencilere yöneltildi. Sorulara doğru yanıt veren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlik, renkli ve neşeli anlara sahne oldu. Öğrencilerin taleplerini de dikkatle dinleyen Başkan Kılca, gençlerin halı saha talebine kayıtsız kalmadı ve okul için halı saha sözü verdi.

Okul müdüründen Kılca'ya teşekkür

Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Kolay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın okula verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. İlhan Kolay, "Başkanımızın okulumuzu ziyaret etmesi ve öğrencilerimizle birebir ilgilenmesi bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Özellikle uygulamalı eğitim gören öğrencilerimize örnek teşkil eden bu ziyaret, gençlerimize ilham verdi. Hasan Başkanımızın tarım, teknik ve mesleki alanlarda sunduğu destekler sayesinde öğrencilerimiz çok daha iyi imkanlarda eğitim alıyor. Bu anlamda, okul yönetimi, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Altunay: Hasan Başkanımız her zaman yanımızda

AK Parti Karatay Gençlik Kolları Başkanı Abdülsamed Altunay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın gençlerle bir araya geldiği programa katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altunay, "Hasan Başkanımızın bugün düzenlediğimiz programa katılması bizleri çok mutlu etti. Başkanımız her zaman gençlerle birlikte Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kılca öğrencilik yıllarını anlattı

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Kılca da gençlere kendi öğrencilik yıllarından örnekler verdi, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Başkan Hasan Kılca, "Ben de sizler gibi dört yıl boyunca yatılı olarak eğitim gördüm. Bu süreçte kurduğum dostluklar hala hayatımda yer tutuyor. Yatılı okumak, sadece eğitim değil, dostluklar açısından da çok kıymetlidir." dedi. Anne ve babaların yaptığı fedakarlıklara da değinen Kılca, "Onlar, size daha iyi bir gelecek kurmanız için büyük çaba sarf ediyor. Bu nedenle çok çalışmalısınız" şeklinde konuştu.

"Geleceğin öğretmenleri, başkanları sizler olacaksınız"

Eğitimin ülke geleceği açısından taşıdığı önemi vurgulayan Başkan Kılca, şunları söyledi:

"Bugün burada eğitim gören siz gençler, yarının öğretmenleri, yöneticileri, belki belediye başkanları olacaksınız. Kendinizi bugünden iyi yetiştirmelisiniz. Bulunduğumuz bölge adeta bir eğitim kampüsü. Tarım lisesinden spor lisesine, Anadolu lisesinden meslek liselerine kadar birçok eğitim kurumu bu bölgede yer alıyor. Özellikle tarım lisesi öğrencilerimiz, Türkiye'nin tarım geleceğine yön verecek teknik bilgiyle donatılıyor."

"Okuldan altın değerinde bir diploma ile mezun olacaksınız"

Tarım eğitiminin uygulamalı yönüne dikkat çeken Kılca, "Eskiden tarım, yalnızca aileden öğrenilerek yapılırdı. Bugün ise burada uzman hocalarımız, tarımın her alanını; ilaçlamadan hayvancılığa kadar sizlere öğretiyor. Henüz üniversiteye gitmeden elinize altın değerinde bir diploma geçmiş oluyor. Mezuniyetinizle birlikte işletme yönetecek düzeyde bilgiyle müzeyyen oluyorsunuz. Bu, büyük bir avantaj" diye konuştu.

"Gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Öğrencilere sağlanan destekler konusunda da bilgi veren Kılca, "Valiliğimiz, MEVKA, KOP İdaresi ve biz belediye olarak, tüm okullarımıza katkı sunuyoruz. Amacımız gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi. Çünkü Türkiye büyük bir ülke ve pek çok ülke, Türkiye'yi örnek alıyor. Biz güçlü olursak, Türk ve İslam dünyası da güçlü olur" dedi.

Konuşmasının sonunda öğrencilerle gerçekleştirdikleri buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hasan Kılca, "Keyifli bir sohbet oldu. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı. - KONYA

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Hasan Kılca, Etkinlik, Politika, Karatay, Eğitim, Yerel, konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kılca'nın Öğrencilerle Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

12:08
İran’da 2 MOSSAD ajanı gözaltına alındı
İran’da 2 MOSSAD ajanı gözaltına alındı
11:16
Netanyahu’nun uçağı Yunanistan’da görüntülendi
Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi
11:16
Platin yüzde 40’la bu yıl en fazla değer kazanan ürün oldu
Platin yüzde 40'la bu yıl en fazla değer kazanan ürün oldu
10:32
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
09:52
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
11:20
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki “Cinci hoca“ yakalandı
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki "Cinci hoca" yakalandı
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:40
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
10:35
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:13
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
09:51
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
09:47
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 13:43:01. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Kılca'nın Öğrencilerle Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.