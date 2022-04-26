Başkan Kılıç: "Gençlerimize desteğimiz devam edecek" - Son Dakika
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Başkan Kılıç: "Gençlerimize desteğimiz devam edecek"

26.04.2022 09:21
Başkan Kılıç: "Gençlerimize desteğimiz devam edecek"

Öğrenciler ile iftar yapan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Geleceğimiz olan gençlerimize desteğimiz devam edecek" dedi.

Öğrenciler ile iftar yapan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Geleceğimiz olan gençlerimize desteğimiz devam edecek" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Gençlik Merkezi'nin kurslarında eğitim gören öğrenciler ve Kredi Yurtlar Kurumu'nda(KYK) kalan üniversite öğrencileri ile iftar yaptı. Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, KYK Müdürü M. Emin Albayrak, Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Gençlik Merkezi hocaları, KYK yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Öğrencileri iftar öncesi karşılayan ve masaları tek tek gezen Başkan Kılıç, onlarla sohbet etti. İftar programında konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bugün de iftar soframızı, ilçemizde eğitim gören üniversiteli kardeşlerimiz ve Gençlik Merkezi kursiyerleri olan siz kıymetli kardeşlerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Başkan Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlere teşekkür ediyorum, bizleri kırmayıp davetimize icabet ettiniz. Sizlerin de bu mübarek günlerde ettiğiniz dualara yüce Rabb'imiz icabet etsin. Ramazan'ın bereketini hep birlikte yaşadık. İnşallah sağlıkla ve huzurla Kadir Gecesine ve Ramazan Bayramı'na da ereriz. Temennimiz o ki; derslerinizde başarılı olup okullarınızı tamamlayarak, ülkemize ve milletimize güzel hizmetler yaparsınız."

Öğrencilerle her fırsatta bir araya geldiklerini, onların istek ve temennilerini dinlediklerini belirten Başkan Hamit Kılıç, "Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Geleceğimiz olan gençlerimize desteğimiz devam edecek" diyerek öğrencilere hayırlı Ramazanlar diledi. - SAMSUN

Başkan Kılıç: Gençlerimize desteğimiz devam edecek
Başkan Kılıç: Gençlerimize desteğimiz devam edecek
Başkan Kılıç: Gençlerimize desteğimiz devam edecek
Başkan Kılıç: Gençlerimize desteğimiz devam edecek
Başkan Kılıç: Gençlerimize desteğimiz devam edecek

YORUMLAR
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Hamit Kılıç, gençlik, Bafra, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kılıç: 'Gençlerimize desteğimiz devam edecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Kılıç: "Gençlerimize desteğimiz devam edecek" - Son Dakika
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