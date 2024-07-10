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Başkan Mandalinci: "Ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz"

MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yangın bölgesinde söndürme çalışmalarının yoğun bir çabayla devam ettiğini belirterek "Ekiplerimizle beraber teyakkuz halindeyiz. Yangının büyümemesi için de elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz" dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Pınarbelen Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, bölgeye giden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, teyakkuz halinde olduklarını ve tüm kurumların işbirliği ile yangının söndürülmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti. Rüzgarın sürekli yön değiştirmesinin kontrol altına alma çalışmalarını olumsuz etkilediğini ifade eden Mandalinci; "Yaklaşık yarım saat önce Çamlık ile Yalıçiftlik bölgesi arasındaki Kaplan Dağı mevkiinde bir orman yangını meydana geldi. Yangının çıktığı alan sarp ve dağlık alan olduğu için, yangına maalesef araçla müdahale etme şansımız yok ama Yalıçiftlik sınırında itfaiye araçlarımızla, orman ekiplerimizle beraber teyakkuz halindeyiz. Havadan helikopter ve uçaklarımız yangına müdahale ediyorlar. Yangının büyümemesi için burada ekiplerimizle birlikte görev başındayız. Orman Müdürlüğümüz, Muğla Büyükşehir Belediyesi, itfaiyemiz olsun hep beraber yangın bölgesindeyiz. Rüzgar, çok değişik yönlerden esmeye devam ediyor şu anda. Bazen soldan bazen sağdan geliyor. Bu da tabi yangının biraz daha büyümesine yol açabiliyor. Ekiplerimizle beraber teyakkuz halindeyiz. Yangının büyümemesi için de elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Bölgelerimizin bu yangından en az etkilenmesi için görev başındayız" dedi.