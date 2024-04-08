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Başkan Mandalinci, ilçe protokolü ile bir araya geldi

MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, iftar yemeğinde ilçe protokolü ve gazi, şehit aileleri ile buluştu.

Bodrum Belediyesi tarafından Müskebi Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar yemeğine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Engin Koç, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, daire amirleri, STK ve Oda başkanları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, gaziler, şehit ve gazi yakınları ile muhtarlar katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, iftar programında yaptığı konuşmada Ramazan Ayı boyunca birçok mahallede vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Belediyemizin önderliğinde hayırseverlerimizin ve sponsorlarımızın desteğiyle Ramazan boyunca sofralarımızı paylaştık. Bolluk bereket içinde geçen Ramazan Ayının artık son günlerine geliyoruz. Bodrum'da çok güzel bir Ramazan Ayı geçirdik. O maneviyata tüm vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle beraber doyduk. Biliyorsunuz ki kederler paylaştıkça azalır, mutlu günler sofralarda bolluk bereketi paylaştıkça çoğalır. Bizler, her daim paylaşmayı, paylaşımcı olmayı bilen insanlarız. Soframızı şereflendirdiğiniz, davetimize icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum"

Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve Bodrum'a sağlık, mutluluk, esenlik ve huzur getirmesini dileyen Başkan Mandalinci, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Ramazan Ayı'nın son günlerinde bir araya geldiklerini söyleyerek başta belediye başkanı olmak üzere organizasyonda katkısı olan herkese teşekkür etti.