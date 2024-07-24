Başkan Mandalinci, Yalıkavak pazaryeri çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Mandalinci, Yalıkavak pazaryeri çalışmalarını inceledi

Geniş Video İzle

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Yalıkavak Mahallesinde inşaatı devam eden Yalıkavak Kapalı Pazar Yerı ve Sosyal Etkinlik Alanında incelemelerde bulundu. Projenin detayları hakkında bilgi alan Başkan Mandalinci, pazar yerinin 2025 nisan ayında hizmete açılması için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

24.07.2024 16:23  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Mandalinci, Yalıkavak pazaryeri çalışmalarını inceledi

MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Yalıkavak Mahallesinde inşaatı devam eden Yalıkavak Kapalı Pazar Yerı ve Sosyal Etkinlik Alanında incelemelerde bulundu.

Saha ziyaretlerinin yanında Bodrum Belediyesi'nin farklı mahallelerde devam eden projelerini yerinde inceleyen Başkan Mandalinci, Yalıkavak Kapalı Pazar Yerı ve Sosyal Etkınlık Alanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Projenin detayları hakkında bilgi alan Başkan Mandalinci, pazar yerinin 2025 nisan ayında hizmete açılması için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Yalıkavak Mahallemize, Yalıkavaklılara ve Bodrum'da geçimini pazarcılıktan sağlayan pazarcı esnafımıza Yalıkavak Pazar Yerini hızlı bir şekilde yetiştireceğiz." dedi.

Projenin tamamlanmasıyla balıkçıların tek bir noktada olacağını, otopark anlamında da bölgenin rahatlayarak Yalıkavak'ın modern bir pazar yerine kavuşacağını belirten Başkan Mandalinci, temel çalışmaların ağustos ayı sonunda tamamlanacağını, genel çalışmaların ise 2025 nisan ayında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Proje detayları

Yalıkavak Mahallesinde inşaatı devam eden Yalıkavak Pazar Yeri Projesi; pazar alanı, otopark ve sosyal etkinlik alanı ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı. Devam eden proje, bodrum kat ve zemin kattan oluşuyor.

Bodrum kat; otopark, teknik hacim, depo ve sarnıç fonksiyonlarını içerirken brüt inşaat alanı 5 bin metrekare. Bodrum genelinde yaşanan su problemine önlem olarak çatı suyunu toplayacak sarnıç ise yaklaşık 250 metreküp olacak şekilde tasarlandı. Otopark yaklaşık 100 araç kapasiteli olacak.

Zemin katta 280 metrekare alana sahip hizmet yapısı bulunuyor. 5 bin metrekarelik bir örtü sistemiyle gölgeleme alanı olacak Yalıkavak Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkınlık Alanının toplam inşaat alanı 10 bin metrekare.

Başkan Mandalinci, Yalıkavak pazaryeri çalışmalarını inceledi
Kaynak: İHA

Tamer Mandalinci, Bodrum, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Mandalinci, Yalıkavak pazaryeri çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
15:11 Bağcılar’da akılalmaz olay Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu Bağcılar'da akılalmaz olay! Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
16:58 Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı Madde bağımlısının katlettiği 85 yaşındaki adamın ardından acı tesadüf çıktı
16:36 “Andımız“ paylaşımı sonrası Sudan’a atanmıştı Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev "Andımız" paylaşımı sonrası Sudan'a atanmıştı! Eski emniyet müdürüne dikkat çeken görev
16:33 Prens William’ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı Prens William'ın yıllık 30 milyon dolar maaş aldığı açıklandı
16:26 Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:09 Taksicinin talebi pahalıya patladı Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti Taksicinin talebi pahalıya patladı! Turist kayda aldı, ekipler harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 18:03:18. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Mandalinci, Yalıkavak pazaryeri çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement