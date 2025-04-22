Başkan Metin koltuğunu şehit yeğenine devretti

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu Bünyanlı Şehit Dursun Ergen'in yeğenine devretti.

Başkan Metin, 23 Nisan dolayısıyla yaptığı paylaşımda ise, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bünyan Belediye başkanlık koltuğunu Namık Kemal Ortaokulu öğrencilerimizden Bünyanlı Şehidimiz Dursun Ergen'in kıymetli yeğeni Tufan Aras Tosun'a teslim ettik. Namık Kemal Ortaokulu öğretmenleri ve Tufan Aras evladımızı belediyemizde misafir ettik. Belediye Başkanımız Tufan Aras'ın istek ve taleplerini dinleyerek çalışmalarımızı başlattık. Başkanımıza MHP Genel Başkan Yardımcımız, Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir Bey'in destekleri ile Bünyan'ımıza açılacak olan Yapay Zeka ve Yazılım Okulu müjdesini de verdik. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ