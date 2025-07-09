Başkan Mevlüt Öztekin Anadolu'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Başkan Mevlüt Öztekin Anadolu'da Ziyaretlerde Bulundu

Başkan Mevlüt Öztekin Anadolu\'da Ziyaretlerde Bulundu
09.07.2025 11:33  Güncelleme: 11:39
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Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Bayburt, Gümüşhane, Kastamonu, Sinop, Amasya ve Çankırı illerini kapsayan bir dizi ziyaret gerçekleştirerek hemşehrileriyle bir araya geldi ve sosyal projeleri destekledi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Anadolu'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bayburt, Gümüşhane, Kastamonu, Sinop, Amasya ve Çankırı illerini kapsayan ziyaretlerde Başkan Öztekin, hemşehrilerle buluşarak gönül köprüleri kurdu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Anadolu'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bayburt, Gümüşhane, Kastamonu, Sinop, Amasya ve Çankırı illerini kapsayan ziyaretlerde Başkan Öztekin, hemşehrilerle buluşarak gönül köprüleri kurdu. Ziyaretlerine Bayburt'tan başlayan Başkan Öztekin, Demirözü ilçesine bağlı Bayrampaşa Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Ardından Gümüşhane'ye geçerek Akpınar Köyü Kalkındırma, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde temaslarda bulunan Başkan Öztekin uzun yıllar Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi'nde ikamet eden ve Kastamonu İl Genel Meclis Üyesi olarak görev yapmış Mevlüt Kaptan'ı ziyaret ederek sohbet etti.

Ziyaret programı kapsamında Sinop'un Türkeli ilçesine geçen Başkan Öztekin, Türkeli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Köy İçi Konaklamasız Orman Parkı'nın açılış programına katıldı. Açılışa Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin de katılım sağladı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde de ziyaretlerde bulunan Başkan Öztekin, Alpaslan Köyü'nü ziyaret ederek Kağıthaneli Mutlu Çelik, köy muhtarı ve hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Öztekin ayrıca Amasya Valiliği'ne de ziyarette bulunarak Amasya Valisi Önder Bakan ile bir araya geldi.

Programın devamında Çankırı'nın Orta ilçesine geçen Başkan Öztekin, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci ile görüştü. Başkan Öztekin ziyaretleri sırasında ev ve iş yerlerini de ziyaret ederek vatandaşlarla birebir sohbet etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Öztekin, gösterilen misafirperverlik için bölge halkına teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mevlüt Öztekin, Kastamonu, Gümüşhane, Kağıthane, Çankırı, Bayburt, Amasya, Sinop, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Mevlüt Öztekin Anadolu'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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