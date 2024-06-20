Başkan nikahı kıydı Vali şahitliğini yaptı

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DÜZCE(İHA) – Şehit Polis Memuru Ramazan Gönül'ün oğlu Serhat Gönül, Hümeyra Araç ile dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi kıyarken, şehitliğini ise Vali Selçuk Aslan yaptı.

2002 yılında Muş'da Şehit olan Polis Memuru Ramazan Gönül'ün oğlu Serhat Gönül ile Hümeyra Araç Gümüşova ilçesinde düzenlenen tören ile nikahlandılar. Genç çiftin mutlu anlarında sevdikleri yalnız bırakmadı. Genç çiftin nikahını Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekçi kıyarken, şehitliği ise Vali Selçuk Aslan, Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder yaptı.

Vali Selçuk Aslan, "Şehit olan Polis Memuru Ramazan Gönül'ün oğlu kıymetli evladımız Serhat Gönül ile kıymetli kızımız Hümeyra Araç'ın nikah akitlerine şahitlik ettik. Çifte ömür boyu mutluluklar diler, Gönül ve Araç ailelerini tebrik ederim" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE