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Başkan Özcan, Yeşil Mahalle'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Özcan, Yeşil Mahalle'de incelemelerde bulundu

22.11.2021 11:53
Başkan Özcan, Yeşil Mahalle'de incelemelerde bulundu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeşil Mahalle'de bulunan Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde olası sel felaketlerinin önüne geçmek için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çökeltme havuzlarını inceledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Yeşil Mahalle'de bulunan Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde olası sel felaketlerinin önüne geçmek için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çökeltme havuzlarını inceledi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle Eğriboyun Mezarlığı çevresinde yaşanan sel felaketinin ardından harekete geçti. Yoğun yağışlarda çamur ve yağmur suyunun biriktiği konut, yol ve işletmelerin ani su baskınlarından etkilenmemesi için çalışmalara başlayan ekipler, su tahliyesinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için çökeltme havuzları inşa etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Özellikle bu bölgede yoğun yağışlarla birlikte taşınan çamur, yollarımızı kapatarak vatandaşlarımızın konut ve işyerlerine kadar iniyordu. Ekiplerimiz tarafından kurulan bu setler sayesinde yağışlarla taşınan çamur çökeltme havuzlarında birikecek ve bu sayede yalnızca su tahliyesi yapılacak. Yağışların ardından havuzlar ekiplerimizce temizlenecek. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına bölgede önlemlerimizi aldık. Hemşehrilerimiz çalışmalardan memnun. Nazillimiz için iyi ve güzel olan ne varsa tüm ekibimizle birlikte yapmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Başkan Özcan, Yeşil Mahalle'de incelemelerde bulundu
Başkan Özcan, Yeşil Mahalle'de incelemelerde bulundu
Başkan Özcan, Yeşil Mahalle'de incelemelerde bulundu
Başkan Özcan, Yeşil Mahalle'de incelemelerde bulundu
Başkan Özcan, Yeşil Mahalle'de incelemelerde bulundu
Başkan Özcan, Yeşil Mahalle'de incelemelerde bulundu
Başkan Özcan, Yeşil Mahalle'de incelemelerde bulundu

Fen İşleri Müdürlüğü, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özcan, Yeşil Mahalle'de incelemelerde bulundu - Son Dakika


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