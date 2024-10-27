Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlandı

Cumhuriyet\'in 101. Yılı Kutlandı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, cumhuriyetin kazandırdığı değerlere ve Türkiye'nin güçlü geleceğine vurgu yaptı.

27.10.2024 12:16  Güncelleme: 12:17
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, cumhuriyetin kazandırdığı değerlere ve Türkiye'nin güçlü geleceğine vurgu yaptı. Başkan Özdoğan, cumhuriyetin milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük simgesi olduğunu belirterek, bu büyük emaneti gelecek nesillere aktarma sorumluluğuna dikkat çekti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimizin ilanı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda gösterdiği büyük kahramanlığın simgesi; çağdaş, güçlü ve demokratik bir Türkiye için atılan en önemli adımdır. 29 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Cumhuriyet, ülkemizi her alanda ileriye taşımış, tüm vatandaşlarımızın ortak mirası ve en değerli emanetimiz olmuştur."

Başkan Özdoğan, millet olarak tarih boyunca vatanımızı korumak için sayısız mücadele verildiğini vurgulayarak; " Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Milli Mücadele'den bugüne, milletimiz tüm imkansızlıklara rağmen en güçlü ordulara karşı vatanımızı savunduk. Bugün de aynı azimle, ülkemize yönelik kirli oyunları boşa çıkaracak, hain emellere asla fırsat vermeyeceğiz. Etrafımızın ateş çemberine döndürülmek istendiği bugünlerde bize düşen, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmektir. Çocuklarımızın bilinçli, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Aziz şehitlerimizin uğruna can verdikleri değerleri yaşatacak ve ülkemize karşı oynanan oyunları ferasetle boşa çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Bu vesileyle, huzur içinde yaşadığımız vatanımızı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle andığını belirten Başkan Özdoğan, " Ankara'daki menfur terör saldırısında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimize ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladıklarını belirten Başkan Özdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nın ülkemize mutluluk, huzur ve başarı getirmesini temenni ederek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tüm vatandaşlarımızın en içten duygularımla kutluyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Politika, Türkiye, Hacılar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhuriyet'in 101. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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