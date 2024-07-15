Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Şehitlikleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Şehitlikleri Ziyaret Etti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Şehitlikleri Ziyaret Etti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kartal Asker Şehitliği ve Asri Mezarlık Polis Şehitliğini ziyaret etti. Başkan Özdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için dua etti.

15.07.2024 14:46  Güncelleme: 14:48
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kartal Asker Şehitliği ve Asri Mezarlık Polis Şehitliğini ziyaret etti. Başkan Özdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz için dua etti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenler öncesinde yapılan ziyaretlerde konuşan Başkan Özdoğan şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, milletimizin bağımsızlığı ve demokrasimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bugün burada, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ederek, onların hatıralarını yaşatmanın ve minnet duygularımızı ifade etmenin onurunu yaşıyoruz."

Başkan Özdoğan, 15 Temmuz 2024 anma etkinlikleri kapsamında şehitlikleri ziyaret ettiğini belirterek, "Öncelikle Kartal'daki şehitlerimizi ardından da Asri Mezarlık'ta polis şehitliğimizi ziyaret ettik. Bugün bir kez daha vatanını, milletini, dinini ayakta tutabilmek adına 15 Temmuz'da canlarını seve seve feda eden başta bütün şehitlerimiz olmak üzere, o gecede büyük kahramanlık gösteren aziz milletimizi saygıyla, minnetle ve şükranla anıyorum. Biliyoruz ki biz bir ve beraber oldukça, içeriden ve dışarıdan hiçbir hainin bu birliğe ve beraberliğe gücü yetmeyecektir. Allah birliğimizi daim eylesin. Tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum. Bayrağımızın inmeyeceğini, ezanımızın susmayacağını bir kere daha haykırmak istiyorum" dedi.

Başkan Özdoğan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma etkinlikleri hakkında da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinde Cumhuriyet Meydanı'nda tüm halkımızla bir araya gelerek, demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Milletimizin bir daha böyle acı ve zor günler yaşamaması temennisiyle, tüm halkımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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