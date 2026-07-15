Başkan Özel\'den 15 Temmuz Mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletimizin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve demokrasi iradesinin, Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Başkan Özel, mesajında 15 Temmuz'un; milletimizin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıktığı tarihi bir mücadele günü olarak hafızalara kazındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz gecesi aziz milletimiz; kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tek yürek olmuş, milli iradeye ve demokrasimize sahip çıkarak hain darbe girişimini büyük bir kararlılıkla bertaraf etmiştir. O gece yazılan kahramanlık destanı, milletimizin bağımsızlığı ve vatanı söz konusu olduğunda nasıl kenetlendiğinin en güçlü göstergelerinden biridir"

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellendiği gün olmadığını belirten Başkan Özel, bu tarihin aynı zamanda milli birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı anlamlı bir gün olduğunu vurguladı.

Başkan Özel açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Bugün bizlere düşen en önemli sorumluluk; o gece ortaya konulan demokrasi bilincini, milli birlik ve beraberlik ruhunu daima canlı tutmak, gelecek nesillere güçlü, huzurlu ve müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Birlik ve beraberliğimiz en büyük gücümüz, ortak değerlerimiz ise geleceğimizin en sağlam teminatıdır"

Mesajının sonunda 15 Temmuz şehitleri ve gazilerini de anan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyor, hemşehrilerimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü saygı ve hürmetle anıyorum" - AYDIN