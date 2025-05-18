Başkan Özel\'den 19 Mayıs kutlama mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Atatürk'ün bu kutlu günü gençliğe armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan gençlere duyduğu güvenin en büyük göstergesi olduğunu belirten Başkan Özel mesajında, "19 Mayıs 1919, bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin yakıldığı, milletimizin yazgısını değiştiren tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi, Türk milletinin azmi, inancı ve birlik ruhuyla zafere ulaşmıştır.

Atatürk'ün bu kutlu günü gençliğe armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan gençlere duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Gençlerimiz; aklın, bilimin ve cumhuriyet değerlerinin yol göstericiliğinde, daha aydınlık bir Türkiye'yi inşa edecek güce ve kararlılığa sahiptir. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN