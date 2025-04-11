Başkan Özlü "Düzce\'nin suyunu da hakkını da korumaya devam edeceğiz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Düzce'nin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınması için yürütülen projeleri anlattı. Özlü, "Hiç kimse, bizi hafife almak gibi bir yanlışa düşmesin. Ben şehrimin hakkını, hukukunu korkmadan, yılmadan savunmaya devam edeceğim" dedi.

Başkan Faruk Özlü, Belediye Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Meclis üyelerine hitap eden Faruk Özlü, meclisin Düzce için alacağı kararların şehre hayır getirmesini temenni ederek sözlerine başladı.

Özlü, Ramazan ayında gerçekleştirdiği iftar programlarıyla şehrin çeşitli kesimleriyle bir araya geldiğini ve Ramazan'ın yardımlaşma ve dayanışma ruhunu şehre taşımak adına birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Başkan, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bayramlık yardımları, iftar paketleri ve çocuklara yönelik bayramlık dağıtımları gibi yardımların, belediyenin sosyal dayanışma anlayışıyla gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.

Düzce büyümeye devam ediyor

Başkan Faruk Özlü, ilin ekonomik kalkınmasını desteklemek adına önemli projelerin de sürdüğünü belirterek, Beltaş Sanayi Sitesi'nin ikinci ve üçüncü etaplarının devam ettiğini, bu proje ile 164 yeni iş yerinin inşa edileceğini duyurdu. Ayrıca, bölgenin en büyük ve donanımlı bilim merkezi konumunda olan Düzce Bilim Merkezi'nin bir yılını geride bıraktığını belirterek, yeni protokolle merkezin kapasitesinin artırılacağını açıkladı. Tarım Akademisi'nin faaliyetlerine de değinen Başkan, yerel üretimin desteklenmesi amacıyla yeni projelerin hayata geçirileceğini ve Ata tohumu yetiştiriciliği gibi projelerle şehrin tarım potansiyelinin daha da artırılacağını ifade etti.

Turizm ve spor yatırımları hız kazandı

Başkan Faruk Özlü, şehrin turizm potansiyeline katkı sağlayacak Beltur tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına devam edildiğini anlatarak, "Beltur'a bağlı tüm tesisler yeni turizm sezonu boyunca hemşehrilerimizi ve dışarıdan gelecek olan misafirlerimizi en yüksek standartlarda ağırlamayı sürdürecek. Yeni sezonda, şehrimize çok daha fazla ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. Bunun için gerekli olan tüm tanıtım araçlarını seferber etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Konuralp Antik Kenti'ne verdiği önemden de söz eden Özlü, "Konuralp Antik kentimizdeki kazılar hızla devam ediyor. Bu bölge için hazırladığımız proje kapsamında; restorasyon çalışmalarımıza da başlıyoruz. Ayrıca antik kentimize ve Düzce'ye hakim bir noktada bulunan seyir terasımızı yakında tamamlayacağız. Böylece, Konuralp'e ziyarete gelen misafirlerimiz için çok güzel bir sosyal yaşam alanından hem antik tiyatroyu hem şehrimizi görmüş olacaklar" şeklinde konuştu.

Spor alanında da önemli gelişmeler yaşandığını belirten Başkan Özlü, Kiremitocağı Mahallesi'nde yapımına başlanacak olan 19 Mayıs Spor Kampüsü projesinin, Düzce'yi bir spor şehri yapma hedefinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Kiremitocağı Mahallesi'nde, gençlik merkezinin yanında atıl bulunan yaklaşık 20 dönümlük alanda planlanan 19 Mayıs Spor Kampüsü projesi kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, içinde birden fazla spor branşını barındıran büyük bir spor salonu inşa edilecek. İhale dosyasını hazırlıyoruz. Kampüs içerisinde amatör spor kulüplerinin kullanabileceği 45x90 metre ölçülerinde sentetik çim saha ve bu sahaya ait 400 kişilik çelik tribün yer alacak. Proje, ayrıca hakem odaları, giyinme odaları, kafeterya, yönetim odası ve diğer sosyal alanlarıyla 1.100 metrekarelik bir alanda iki katlı bir spor tesisine de ev sahipliği yapacak. Kampüs; basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra açık ve yarı açık oturma alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları ve otoparkı da içinde bulunduracak."

Kış aylarında karla mücadelede başarılı bir sınav verdiklerini belirten Özlü, bahar dönemindeki yağışların neden olabileceği aksaklara karşı da ekiplerin hazır olduğunu vurguladı.

Düzce'nin su kaynaklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Özlü, İstanbul'un su ihtiyacının üçte birinin Düzce havzasından sağlandığını ve bu konuda İBB ve İSKİ'ye yapılan çağrılara rağmen, hala gerekli altyapı yatırımlarının yapılmadığını ifade etti. Özlü, bu konuda Düzce'nin hakkını savunmaya devam edeceğini belirterek, "Ben Düzce Belediye Başkanı olarak bu konuyu gündemde tutmaya, Düzce Melen İçmesuyu Havzasındaki sorunlar çözülünceye kadar bu meseleyi takip etmeye devam edeceğim. Birilerinin işine gelse de gelmese de, hoşuna gitse de gitmese de; gerçekleri kamuoyuna anlatmaya devam edecek, Düzce Melen Su havzasını İBB'ye rağmen korumayı sürdüreceğim. Öyle sosyal medya üzerinden, algı oyunlarıyla, mağdur pozlarıyla, basın gücüne güvenerek; hiç kimse kamuoyuna yalan söylemesin. Hiç kimse Düzce deyip geçmesin. Hiç kimse Düzce'yi küçümsemeye falan kalkmasın. Hiç kimse, bizi hafife almak gibi bir yanlışa düşmesin. Ben şehrimin hakkını, hukukunu korkmadan, yılmadan savunmaya devam edeceğim. Bu mesele siyasi bir mesele değildir. Ancak meseleyi siyasi ve kişisel bir noktaya çekmeye çalışanlarla; anladıkları dilden konuşmasını bilirim. Belediye Meclisi üyeleri olarak, sizlerden bu konuya hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Düzce'nin suyunu da, hakkını da, hukukunu da hep birlikte korumak durumundayız" şeklinde konuştu.

Faruk Özlü, son birkaç aydır bazı siyasetçilerin sosyal medya üzerinden yayımladığı asılsız iddialara da tepki gösterdi. Düzce şehir şebekesine sağlanan suyun, Uğur Suyu'ndan alındığını ve son derece sağlıklı olduğunu vurgulayan Özlü, "Bizim aldığımız ham suya hiçbir şekilde lağım karışması söz konusu değildir. Düzce'deki su, tamamen temiz ve güvenlidir" dedi. Ayrıca, su analizlerinin düzenli olarak yapıldığını ifade eden Başkan Özlü, "Hemşehrilerimizin sağlıklı ve temiz su ihtiyacını karşılamak için tüm süreçler titizlikle yürütülmektedir" şeklinde konuştu. Başkan Özlü, yanlış bilgilere itibar edilmemesi ve şehrin su temini konusunda halkın endişelenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Siyasi kaoslara geçit vermeyeceğiz"

Son olarak, Türkiye'deki son gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaşan Özlü, bağımsız yargının önemine değindi ve ülke güvenliği ile ekonomisine zarar verecek her türlü hareketin karşısında olduklarını söyledi. Siyasi çekişmelerin, ülkenin huzurunu tehdit etmemesi gerektiğini belirten Özlü, "Kendi parti içi meselelerini sokağa taşıyanlara, sokak olaylarından siyaset devrişenlere, kaos çıkararak bundan medet umanlara; en güzel cevabı, zamanı geldiğinde milletimiz verecektir. Hiç kimse; kendi rant kavgasına gençlerimizi alet etmeye kalkmasın. Hiç kimse; milleti sokağa dökerek, gürültü çıkararak, düzmece sandıklar kurarak, kendi yolsuzluklarının üzerini kapatmaya çalışmasın. Hiç kimse; kendi siyasi emelleri için kapı kapı gezerek bu güzel ülkeyi, elin yabancısına şikayet etmek gibi bir hıyanetin içine girmesin. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, doğru bildiğimiz yolda, ülkemize ve şehirlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özlü, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında, Belediye Meclisi'nde alınacak kararların Düzce için hayırlara vesile olmasını temenni etti. - DÜZCE