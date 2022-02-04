Üye Girişi
Başkan Özlü: "Halkımızla her mecrada iletişim halinde olmalıyız" - Son Dakika

Başkan Özlü: "Halkımızla her mecrada iletişim halinde olmalıyız"

04.02.2022 17:40
Başkan Özlü: "Halkımızla her mecrada iletişim halinde olmalıyız"

Birim müdürleri ve personellerle bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "İletişim sürekliliğimizi Başiskeleli hemşehrilerimizle sosyal medya üzerinden de devamlı sağlamalıyız.

Birim müdürleri ve personellerle bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "İletişim sürekliliğimizi Başiskeleli hemşehrilerimizle sosyal medya üzerinden de devamlı sağlamalıyız. Sosyal hayatta olduğu gibi, sosyal medya gibi her mecrada komşularımızla daha fazla iletişim halinde olmalıyız" dedi.

Birim müdürleri ve personeller ile sık sık istişare toplantıları yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sahada çalışan ekiplerle de bir araya geliyor. Her gün bir birimin müdürlüğündeki personelle toplantı yapan Yasin Özlü, ilk olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelini ağırladı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Özlü, yeni nesil medya anlayışı üzerine sohbet etti.

"İletişim süreklidir"

Günümüzde her şeyin çok hızlı şekilde tüketildiğini söyleyen Başkan Özlü, "Sosyal medya, geleneksel medya araçlarından çok fazla öteye geçerek ve büyük kitleleri etkileyerek kamuoyu oluşturmada, hizmetlerimizin ve yatırımlarımızın duyurulmasında büyük katkısı var. Kitap, gazete, dergi gibi geleneksel medya araçlarında iletim söz konusu iken, sosyal medyada iletişim daha çok ön plana çıkıyor. İletimde sadece kaynak mesajını gönderir öylece bekler. 'Mesajım karşıya ulaştı mı? Ulaşmadı mı?' bilemez. Ama iletişimde kaynak mesajını karşı tarafa, yani alıcıya iletir, karşı taraf da o mesaja geri dönüş sağlarsa iletişim sağlanır. İletim durağan iken, iletişim süreklidir. İşte bu iletişim sürekliliğimizi Başiskeleli hemşehrilerimizle sosyal medya üzerinden de devamlı sağlamalıyız. Sosyal hayatta olduğu gibi sosyal medya gibi her mecrada Başiskeleli komşularımızla daha fazla iletişim halinde olmalıyız. Bu noktada sizlerin büyük gayret ve emek gösterdiğinizi görüyorum. Hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyor, işlerinizde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.

Yasin Özlü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekibiyle yaptığı görüşmenin ardından, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görev yapan personellerle bir araya gelerek, istişarelerde bulundu. - KOCAELİ

Başkan Özlü: Halkımızla her mecrada iletişim halinde olmalıyız
Başkan Özlü: Halkımızla her mecrada iletişim halinde olmalıyız
Başkan Özlü: Halkımızla her mecrada iletişim halinde olmalıyız

YORUMLAR
500

Halkla İlişkiler, Başiskele, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özlü: 'Halkımızla her mecrada iletişim halinde olmalıyız' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
17:08 Ekrem İmamoğlu: O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın
16:39 Başarılı oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle sosyal medyada paylaştı
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
16:35 Tek tek hesapladılar! İşte 2021'deki alım düzeyine ulaşmak için ödenmesi gereken asgari ücret
15:23 Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen annenin davasında karar
16:24 Fenerbahçe'de Muhammed Gümüşkaya artık küme düşmeme mücadelesi verecek
16:20 Koronadan daha beter! Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri kanser yüzünden hayatını kaybediyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 17:46:12. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Özlü: "Halkımızla her mecrada iletişim halinde olmalıyız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement