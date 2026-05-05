Başkan Özlü, "Şehrimiz büyüyor, gelişiyor ve güçleniyor" - Son Dakika
Başkan Özlü, "Şehrimiz büyüyor, gelişiyor ve güçleniyor"
05.05.2026 10:41  Güncelleme: 10:42
Düzce Belediye Meclisi'nin mayıs ayı birleşiminde konuşan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hamle yılı kapsamında hayata geçirilen yatırımları ve devam eden projeleri anlattı. Ekonomik veriler ışığında kentin gelişimine dikkat çeken Özlü, "Türkiye'nin en genç ili olmamıza rağmen şehrimiz büyüyor, gelişiyor ve güçleniyor. Düzce, sessiz bir hamle sürecinden geçiyor" dedi.

Başkan Faruk Özlü, belediye meclisinin mayıs ayı toplantısında son 3-4 ayda yapılan çalışmalar ile devam eden projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2026'yı hamle yılı ilan ettiklerini hatırlatan Özlü, şehir genelinde çok sayıda projenin eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi.

Ocak ayında yenilenerek hizmete açılan Yahya Kemal Köşkü Kütüphanesi ile nisan ayında Düzce Bilim Merkezi girişinde açılan bilim merkezi kütüphanesinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Özlü, "Kütüphaneler şehri Düzce" hedefi doğrultusunda önemli adımlar attıklarını ifade etti.

27 Nisan'da açılışı yapılan Kokoreççiler Çarşısı ile Asar Deresi çevresindeki esnafın Melensu Park bölgesinde modern bir alana taşındığını kaydeden Başkan Özlü, hem esnaf hem de vatandaşlar için daha sağlıklı ve düzenli bir ortam oluşturulduğunu söyledi.

Özlü, Düzce'de Gümrük Müdürlüğü'nün hukuken kurulduğunu hatırlatan Özlü, hizmet binasının Milli Emlak Müdürlüğü'nden tahsisi alınan Gümüşova Selamlar Köyü'ndeki 200 dönümlük alana yapılacağını açıkladı. Altyapısının ve temelinin Düzce Belediyesi tarafından, çelik konstrüksiyon hizmet binasının ise TSO tarafından yapılacağını ifade etti. Tır parkı ihtiyacının da ortaya çıktığını kaydeden Özlü, aynı bölgede Düzce Lojistik Merkezi kurulacağını da açıkladı.

"Bizi sürekli eleştirenlerin de takdir edeceği bir eser ortaya çıkacak"

Şubat ayında temeli atılan Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap Projesi kapsamında 51 dükkanın inşaatının sürdüğünü belirten Özlü, "Burası tamamlandığında şehrimiz çok güzel, estetik ve işlevsel bir esere daha kavuşmuş olacak. Mimarisiyle dikkat çeken, camisi, meydanı, çarşısı ve dükkanlarıyla göz dolduran bir projemizi daha tamamlamış olacağız. Cedidiye Kent Meydanı Projemiz tamamlandığında; bizi sürekli eleştirenlerin de takdir edeceği bir eser ortaya çıkacak" dedi.

Tuhafiyeciler Pazarının da tamamlandığını hatırlatan Başkan Özlü, fuar alanı olarak da kullanılacak alanı ayda 3 gün kadınlara ve el emeği üreticilerine tahsis edileceğini dile getirdi.

"Düzce'nin artık hiçbir şekilde içme suyu sorunu kalmayacak"

Düzce tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan içme suyu projesi kapsamında şehir şebekesi yenileme çalışmalarının da şubat ayında başlandığını açıklayan Özlü, "Bu büyük proje tamamlandığında; Düzce'nin artık hiçbir şekilde içme suyu sorunu kalmayacak. 1250 kilometrelik hat yenilendiğinde; şebekeden kaynaklı kirlilik, basınç, arıza, kayıp-kaçak gibi sorunlar ortadan kalkacak" dedi.

"Anıt eser Düzce'yi; tarihi, kültürel, folklorik anlamda temsil edecek"

Millet Bahçesi 2 ve Anıt Eser Projesi'nin de başlatıldığını ifade eden Özlü, "Düzce kimliği ile bütünleşen bir anıt eseri; sadece şehrimize değil, ülkemize ve gelecek nesillere armağan etmek durumundayız. İnşa edeceğimiz anıt eserde iki temel referans noktamız olacak. Birincisi tarihi bellek, ikincisi kentsel estetik. Çok geniş bir tarihe ve tarihi hafızaya sahip olan Düzce'yi; tarihi, kültürel, folklorik anlamda temsil edecek bir anıt eseri inşa etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Ardından devam eden projelere değinen Başkan Özlü; Düzcespor Altyapı Konaklama Tesisi, Kirazlı Atlı Spor Kompleksi, 19 Mayıs Spor Kampüsü, Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi, Melen Boyu Çevre Yolu, BELTAŞ Sanayi Sitesi 2. ve 3. Etap projelerinin son durumu, otogar binası taşınma projesi, Düzce Açık Hava Tarım Müzesi, Düzce Belediyesi Yapı Laboratuarı, Hamidiye ve Tokuşlar Mahalle Konakları, Sağlık Kampüsü Projesi ve Zincir Otel Yatırımları hakkında meclis üyelerini kullandı. Başkan Özlü ayrıca satılan arazilerin 10 katı büyüklüğünde yaklaşık 500 dönüm araziyi Düzce Belediyesi'ne satın alma yolu ile kazandırdıklarını açıkladı.

Siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelerek projeleri paylaştıklarını da aktaran Özlü, "Davetimize katılarak bizleri memnun eden, öneri ve destekleriyle motivasyonumuzu artıran, Düzce ortak paydasında buluşmaktan mutluluk duyduğum tüm siyasi parti temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması 2025" sonuçlarına da değinen Belediye Başkanı Özlü, "Düzce; istihdam oranında Türkiye genelinde 5. sırada bulunuyor. Sigortalı çalışanlar içinde imalat sanayinin payında 6. sıradayız. İmalat sanayi kayıtlı iş yeri oranında ise 12. sıradayız. İhracat sıralamasında 2,2 milyar dolarlık ihracatımızla 19. il konumundayız. Tüm bu olumlu veriler bize bir şey ifade ediyor; Türkiye'nin en genç ili olmamıza rağmen; şehrimiz büyüyor, gelişiyor ve güçleniyor. Yani Düzce sessiz bir devrimin ve hamle içinden geçiyor. Yıldızımız parlamaya, şehrimiz her alanda dikkat çekmeye devam ediyor" dedi.

"Belediyenin gücünü kullanarak kimseyi tehdit etmem, teşvik ederim"

Konuşmasının sonunda bazı eleştirilere de yanıt veren Özlü, belediyenin iş insanlarından para talep ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Sözlerimin sonunda; geçtiğimiz aylarda muhatap olduğum, birtakım haksız ve mesnetsiz iddia ve eleştirilere kısaca cevap vermek istiyorum. Şunu herkes çok iyi bilsin; ben belediyenin gücünü kullanarak kimseyi tehdit etmem, teşvik ederim. İmkanı olanları şehrimize kalıcı eserler kazandırmaya davet ederim. Valilik onayı ve katılımı ile Düzce'ye eserler kazandırırım. Varlıklı insanlara açık ve şeffaf bir şekilde 'okul yapın, kütüphane yapın, kreş yapın' demenin neresi yanlış? Düzce Belediyesi iş insanlarından para istiyor yönünde yapılan algılar yalandır" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

