Başkan Özuzun'dan Karadağ Ziyareti - Son Dakika
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Başkan Özuzun'dan Karadağ Ziyareti

Başkan Özuzun\'dan Karadağ Ziyareti

Adil Özuzun, göçmen hakları ve iki ülke ilişkileri için Karadağ'da önemli temaslarda bulundu.

06.01.2025 15:00
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Karadağ Göçmenleri Derneği Başkanı Adil Özuzun, Karadağ'a gerçekleştirdiği ziyaretle göçmenlerin haklarını savunma ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme adına dikkat çeken bir adım attı.

Başkan Özuzun'un temasları, göçmenlerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarına odaklanırken şu başlıklar ön plana çıktı. Özuzun, Karadağ göçmen kimlik kartlarının süresiz oturuma çevrilmesi ve vatandaşlık hakkı verilmesi konusunda temaslarda bulundu. Ziyarette ayrıca göçmenlere yönelik yatırımlarda vergisel muafiyetler ve harç kolaylıklarının sağlanması. Karadağ'da fabrika kuracak göçmenlere ücretsiz arazi tahsisi yapılması konusunu dile getirdi.

Bu kapsamda, Başkan Özuzun, Karadağ hükümeti Diaspora Bakanlığı Müsteşarı Jasmin Lukaevi, Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovi, Milletvekili Nikola Zirojevi ve BDP Genel Başkanı Sead Ahman ile görüştü. Bu temaslarda göçmenlerin talepleri dile getirilirken, ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Ziyarette gençlik ve eğitim alanında işbirliği adımları da atıldı. Başkan Özuzun, Niki Üniversitesi ve Mehmet Fatih Medresesi öğrencileriyle buluşarak, Haziran ve Eylül 2025'te Karadağlı öğrenci gruplarının Körfez Bölgesi'nde ağırlanacağını duyurdu. Bu girişimin, iki ülkenin gençleri arasındaki bağı güçlendireceği ifade edildi. Başkan Özuzun'un Karadağ'dan umutlu bir şekilde dönmesi, göçmen topluluğu için büyük bir moral kaynağı oldu. Taleplerin yerine getirilmesinin, sadece göçmenlerin değil, Karadağ ekonomisi ve sosyal yapısının da güçlenmesine katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Bu ziyaretin, Türkiye ile Karadağ arasındaki bağları daha da güçlendireceği ve halklar arasında kalıcı bir dostluk köprüsü inşa edeceği öngörülüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özuzun'dan Karadağ Ziyareti - Son Dakika

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