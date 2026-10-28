Başkan Palancıoğlu: "Cumhuriyetimizin nice yüzyılları için çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Başkan Palancıoğlu: "Cumhuriyetimizin nice yüzyılları için çalışmaya devam edeceğiz"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkan Palancıoğlu: "Cumhuriyetimizin nice yüzyılları için çalışmaya devam edeceğiz"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, cumhuriyetin mirasını yaşatmak ve Türkiye’yi geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, cumhuriyetin mirasını yaşatmak ve Türkiye'yi geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen bağımsızlığından ödün vermeyen aziz milletin en büyük mirası olan cumhuriyet, coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin zirvesi olan cumhuriyetimiz, 103 yıldır tüm ihtişamıyla parlamaya devam ediyor. Milletimizin tarih sayfalarına sığmayan bağımsızlık mücadelesi ve vatan sevgisinin en somut eseri olan cumhuriyetimizi, 29 Ekim 1923'ten bu yana aynı kararlılıkla yaşatıyoruz. Milletimizin bağımsızlık uğruna yazdığı bu destanla gurur duyuyor; ülkemizi en iyi şekilde yarınlara taşımak için cumhuriyetimizi durmaksızın ileriye götürmek adına çalışıyoruz. Cumhuriyetimizi yaşatmak ve atalarımızın bu kutsal mirasını gelecek nesillere aktarmak hepimizin en temel sorumluluğudur."

Başkan Palancıoğlu, mesajının sonunda başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet ve şükranla anarak, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: İHA
Mustafa PalancıoğluCumhuriyet BayramıTürkiyeYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
11:12
Takım ona emanet İşte Fenerbahçe’nin geçici hocası
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 11:45:18. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Palancıoğlu: "Cumhuriyetimizin nice yüzyılları için çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei