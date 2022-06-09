Başkan Palancıoğlu: "Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz" - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu: "Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz"

09.06.2022 17:32

Başkan Palancıoğlu: "Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz"KAYSERİ İlçeye 3 yıl içerisinde 14 yeni okul kazandıran Melikgazi Belediyesi, 50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu yeni alan, bina taşınma ile Fen ve Teknoloji İmamhatip Proje Lisesi protokol törenini gerçekleştirdi.

Başkan Palancıoğlu: " Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz"

KAYSERİ İlçeye 3 yıl içerisinde 14 yeni okul kazandıran Melikgazi Belediyesi, 50. Yıl Dedeman İmamhatip Okulu yeni alan, bina taşınma ile Fen ve Teknoloji İmamhatip Proje Lisesi protokol törenini gerçekleştirdi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz" dedi.

Düzenlenen törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve davetliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, her alanda yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Bu okul hariç tam 14 tane okul yapıyoruz. Zannediyorum Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Dolayısıyla eğitime büyük bir destek veriyoruz. Burada modelimiz Kayseri ve Mehmet Özhaseki modeli. Kayseri belediyecilik açısından birçok ilden açık ara öndedir. Bizde Kayseri'de okul, cami, sağlık ocağı, sosyal tesisler yapıyoruz. Burada yapacağımız protokol çerçevesinde ömrünü tamamlamış olan güzide okulumuz, 50. Yıl Dedeman İmam Hatip Okulunu Kayseri'nin en büyük okuluna taşıyacağız. Şehir dinamik olduğu için eskiyor. Belli bir süre sonra popülerliği bitiyor" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "Bu bina 60 yılı geçkin bir süredir hizmette ve artık çok yıprandı. Burası 32 derslikli, istendiğinde 50 derslik olacak kapasitede ve atölyelerimiz var. Şehir merkezinde taşımalı eğitimin verildiği, çevresinde otopark ve trafik sorununun yaşandığı, gürültü kirliliğinin olduğu yerden Dedeman Okulumuzu böyle güzel bir okula taşıyoruz. Verdiği destekler için Mehmet Özhaseki Bakanımıza ve Memduh Başkanımıza çok teşekkür ederim. Okulumuzu bugün Milli Eğitime teslim ediyoruz. Hayırlı mübarek olsun. Burada ilave olarak Fen ve Teknoloji Lisesi projemizi de hayata geçiriyoruz. Burada robotikten, yazılıma, kodlamaya kadar çeşitli teknoloji atölyeleri olacak. Buradan Ar-Ge yapacak gençlerimiz yetişecek. Bizde her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Kayseri'nin en büyük okulunun devir tesliminde bulunmaktan dolayı oldukça mutluyum. Çok heyecan verici. İnsanı büyüleyen bir okul. Her şeyi ile öğrencilerimiz için tasarlanmış. Aslında bu okulları yapmak bizim görevimiz ama belediye başkanlarımız sağ olsun her şeyi yapıyor yükümüzü azaltıyorlar. Ben bu Kayseri modelini çok sevdim. Okulumuz Kayseri'mize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Melikgazi Belediyesi yeni 80 aracını tanıttı

Öte yandan, Melikgazi Belediyesi ilçe sakinlerine daha etkin ve seri hizmet edebilmek için aldığı 80 adet iş makinesi ve aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Burada da bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Ben bugün burada teslim aldığımız araçların şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah kaza bela vermesin, ilçemize ilimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeyi nasip etsin" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "En büyük nüfus potansiyeline sahip olan Melikgazi'mizin yakışan şekliyle araç filosunu güçlendirmesiyle, bizlere hizmetin kalitesinin artması açısından hepimiz için anlamlı ve önemli. Bu açıdan değerli başkanımıza, ekibine teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Burada hizmet verecek şoförlerimize sağlıklı, kazasız ve belasız hizmet vermelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, "Mustafa Palancıoğlu başkanımın eline sağlık. Bu araçlarla çalışan kardeşlerimin hayırlı güzel hizmetler yapmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Allah kaza bela vermesin" ifadelerini kullandı.

Başkan Palancıoğlu: Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz
Başkan Palancıoğlu: Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz
Başkan Palancıoğlu: Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz
Başkan Palancıoğlu: Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz

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Kaynak: İHA

Melikgazi, Kayseri, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu: 'Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz' - Son Dakika

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