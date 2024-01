Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın adaylığının açıklanmasının ardından baba ocağında hayır duası aldı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığının açıklanmasının ardından yeni haftaya baba ocağında hayır duası alarak başladı. İkinci durağı Cumhuriyet Meydanı olan Başkan Pehlivan, burada Atatürk anıtına çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Halkapınar Kapalı Spor Salonunda adaylığı açıklanan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, seçim çalışmalarına geçmeden önce yeni haftaya anlamlı bir başlangıç yaptı. İlk durak olarak baba ocağına giden Başkan Pehlivan, burada babası Halil Pehlivan ve annesi Halise Pehlivan'ın elini öpüp, hayır dualarını aldı.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın baba ocağı sonrası sonrasında ikinci durağı ise Cumhuriyet Meydanı oldu. AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Kaya, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz ve MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşların da katılımıyla Atatürk anıtına çelen sunan Başkan Pehlivan, 31 Mart öncesi hizmet ve kararlılık mesajı verdi.

"Mücadelemizi var gücümüzle sürdüreceğiz"

Menemen'de 3 yıldır eser belediyeciliğinin hakim olduğunu söyleyen Başkan Pehlivan, "Anne ve babamın duasıyla başladığımız yeni haftamızda, ülkemizin kurucusu ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi, minnetle anmak adına Cumhuriyet Meydanına geldik. İstiklalimizi kurtaranlara şükranla, istikbalimiz için çalışmalarımızı bir an olsun aksatmıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne en büyük hedefimiz; Menemen'i her yönüyle geliştirerek İzmir'in parlayan yıldızı haline getirmekti. Bu amaçla kütüphanelerden 1 milyon metrekare alanda yol çalışmasına, Türkiye'nin en büyük tematik çocuk köyünden kapalı pazaryerlerimize, peyzaj düzenlemesinden eğitim desteklerimize, istihdamı arttırma çalışmalarımızdan tarıma olan desteğimize kadar hayata dair tüm alanlarda hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarda bulunduk. Bu çalışmalar bizler için bir fragmandı. 31 Mart'ta vatandaşlarımızın desteğiyle esas filmi başlatmak için sabırsızlanıyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden Menemenli hemşehrilerimize biz de en iyisini sağlamak için, mücadelemizi var gücümüzle sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR