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Başkan Ramazan Şimşek 2022 Yılına Damga vuracak büyük projelerini açıkladı: BGMP'nin startını verdi - Son Dakika

Başkan Ramazan Şimşek 2022 Yılına Damga vuracak büyük projelerini açıkladı: BGMP'nin startını verdi

05.01.2022 15:03

- Başkan Ramazan Şimşek 2022 Yılına Damga vuracak büyük projelerini açıkladı: BGMP'nin startını verdi Gölbaşı yeni bir ruha bürünüyor Gölbaşı Belediye Meclisi 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

- Başkan Ramazan Şimşek 2022 Yılına Damga vuracak büyük projelerini açıkladı: BGMP'nin startını verdi

Gölbaşı yeni bir ruha bürünüyor

ANKARA - Gölbaşı Belediye Meclisi 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Başkan Şimşek'in projeleri damga vurdu.

Gölbaşı Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ilki Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek başkanlığında Gölbaşı Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti. Başkan Ramazan Şimşek, meclis toplantısına, 2022 yılının ülkemiz ve milletimiz için iyi bir yıl olması temennisinde bulunarak başladı. Gölbaşı'na kazandıracakları en önemli projelerinden biri olan BGMP'ye dair açıklamalarda bulunan Başkan Şimşek, projenin dair detayları anlattı.

Dev projede geri sayım başladı

Ticari ve sosyal hayata katkıları ile aynı zamanda turizmi de hareketlendirerek, Gölbaşı'nın çehresini değiştirecek olan Büyük Gölbaşı Projesi'nin startını verdiklerini müjdeleyen Başkan Ramazan Şimşek, Büyük Gölbaşı Merkez Projesi ile Gölbaşı'nı yeni bir ruh ile buluşturacaklarını söyledi. "Gölbaşını hak ettiği yere getirecek projelerimizin başında gelen Büyük Gölbaşı Merkez Projesi'nin başladığını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. BGMP; tüm cadde, sokak, yeşil alan, park ve kamusal alanların tek bir tema ile tasarlanıp bütünleştirilmesi projesi. Bu proje ile tüm Gölbaşı'nı yeni bir ruhla buluşturacağız" açıklamasında bulunan Başkan Şimşek "Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi ile tüm şehir tek bir tema ile yeniden tasarlanacak, BGMP sayesinde Gölbaşı tüm Ankara'nın cazibe merkezi haline gelecek ve böylece Gölbaşı büyüleyici bir atmosfere bürünecek" dedi.

"BGMP sayesinde tüm Gölbaşı merkezi bambaşka bir şehir dokusuna kavuşacak"

Gölbaşı'nın baştan aşağı her bir noktası ile kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yollarına, kent meydanına, sahil sokaklarına, amfi tiyatrolara, konser alanlarına, seyir bahçelerine ve sistem içinde birçok turistik ve sosyal alana kavuşacağının altını çizen Başkan Ramazan Şimşek "Gölbaşı'nın iki yakasının birleşmesi ile tüm hatlar arasında bağlantılar kurulacak. Kent meydanı ve sahil şeridinin inşası ile tüm Gölbaşı, meydana ve göl kenarına kolayca ulaşabilecek" dedi. "Tasarlayacağımız şehir ve peyzaj tasarımları ile BGMP sayesinde tüm Gölbaşı merkezi, bambaşka bir şehir dokusuna kavuşacak. Bir şehirde olması gereken ne varsa bu proje ile Gölbaşı ve Ankara halkının hizmetine sunulacak" açıklamasında bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, proje ile ilgili duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başkan Şimşek "Bu proje ile Gölbaşılıların ve burada eğitim gören öğrenci kardeşlerimizin vakit geçirebilecekleri çeşitli aktiviteler oluşturmuş olmanın yanı sıra, düzenli ve planlı bir şehirleşmenin örneğini ülkemizde en güzel şekilde uygulamış olacağız. Gölbaşılı hemşerilerimizin hak ettikleri sosyal alanlara kavuşmaları, planlı bir çevrede yaşamaları ve çocukları için oluşturulmuş özel alanlara kavuşacak olmalarından büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kurban Kesim Alanı'nın tapusu alındı

Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda hayata geçirilen yeni projeleri anlatan Başkan Ramazan Şimşek; Gölbaşı Belediyesi tarafından Oğulbey'de kurulan 86 dönümlük Modern Mezbahane, Kurban Kesim Merkezi, fuar alanı ve Canlı Hayvan Pazarı olarak kullanılan alanın Gölbaşı Belediyesi'nin gayrimenkul envanterine eklendiğini ve tapusunun alındığını açıkladı. Başkan Şimşek "Büyük uğraşlar ile kurduğumuz ve faaliyete geçirdiğimiz bu alanın tapusunun belediyemizin envanterine geçmiş olması bizler için ayrı bir mutluluk. Vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetin canlı bir örneği olan Kurban Kesim Alanı'nın tapusunun da belediyemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

74 Parsel'e kesin çözüm

Yıllardır Gölbaşı'nın kanayan yarası olarak bilinen ve bir türlü çözüme kavuşturulamayan, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Merkez (eski) 74 Parsel ve civarına ait planın; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandığını duyuran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "74 parsel sebebiyle mağdur vatandaşlarımızın inşaat ruhsatlarını vermeye başladık. Bu konuyu kesin ve kalıcı bir çözüme ulaştırmanın da gururunu yaşıyoruz. Gölbaşılı hemşerilerimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Sorunun çözümünde emekleri geçen; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve bakanlık yetkililerine, siyasi parti ayırt etmeksizin tüm Belediye Meclis Üyelerine ve İlçe Başkanlarına tekrar teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek aynı zamanda Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan 10 köyün emsalini 0.20'den 0.50 çıkardıklarını duyurdu.

Başkan Ramazan Şimşek 2022 Yılına Damga vuracak büyük projelerini açıkladı: BGMP'nin startını verdi
Başkan Ramazan Şimşek 2022 Yılına Damga vuracak büyük projelerini açıkladı: BGMP'nin startını verdi
Başkan Ramazan Şimşek 2022 Yılına Damga vuracak büyük projelerini açıkladı: BGMP'nin startını verdi

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Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Gölbaşı, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Ramazan Şimşek 2022 Yılına Damga vuracak büyük projelerini açıkladı: BGMP'nin startını verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Ramazan Şimşek 2022 Yılına Damga vuracak büyük projelerini açıkladı: BGMP'nin startını verdi - Son Dakika
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