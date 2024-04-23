Başkan Şahin, 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara devretti - Son Dakika
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Başkan Şahin, 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara devretti

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, çocuklara devretti. Başkan Şahin, çocuklara belediyenin çocuklara yönelik projeleri ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

23.04.2024 11:00  Güncelleme: 11:06
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Başkan Şahin, 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara devretti

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, çocuklara devretti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makam koltuğuna, 4. sınıf öğrencisi Serra Başkır ile Berkem Roni Bulut oturdu. Temsili Başkan Başkır ve Bulut, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, kendilerine bugünü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı.

Çocukları başkanlıkta karşılayan Başkan Fatma Şahin ise 4. sınıf öğrencisi Serra Başkır ile Berkem Roni Bulut ve öğretmenleri Ali Dağcı ve Nazife Tuğba Yıldırım'a belediyenin çocuklara yönelik projeleri ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Şahin, Gaziantep'in çok genç bir nüfusunun olduğunu belirterek, "720 bin 18 yaş altı evladımız bu şehirde yaşıyor. Bu çocuklarımızın her birini geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Gaziantep'i eğitim, bilim, spor, kültür ve sanat alanlarında çok daha iyi yerlere getirmemiz gerekiyor. Bir çocuk gözüyle çocuklarımızı bu 5 başlıkta nasıl yetiştireceğimize yönelik çalışmalar yapıyoruz. 3'üncü dönemimizde çocuk dostu bir şehir nasıl olacağız, ekibimizle buna çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Şahin, 23 Nisan\'da koltuğunu çocuklara devretti
Kaynak: İHA

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