Başkan Sandıkçı: "Filistin'de insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır" - Son Dakika
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Başkan Sandıkçı: "Filistin'de insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır"

Başkan Sandıkçı: "Filistin\'de insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır"

Samsun'un Canik Belediye Meclisi, haziran ayı açılış toplantısında yayımladığı ortak bildiriyle, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamı sert bir dille kınadı.

03.06.2024 17:18  Güncelleme: 17:22
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Samsun'un Canik Belediye Meclisi, haziran ayı açılış toplantısında yayımladığı ortak bildiriyle, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamı sert bir dille kınadı. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Katil devlet İsrail, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla masum insanları ve çocukları öldürüyor. Filistin'de insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır" dedi.

Canik Belediye Meclisi, haziran ayı açılış toplantında tüm siyasi partilerin grup başkan vekillerinin imzasıyla yayımlanan ortak bildiride, İsrail'in son dönemde Gazze Şeridi ve Refah kentine yönelik yoğun saldırılarla Filistin'de soykırım yapmaya devam ettiği vurgulandı.

"İnsanlar açlığa mahküm ediyor"

İsrail'in abluka altına aldığı Filistin'e insani yardımların girişini engelliğini ve Gazze'de yaşanan açlık krizinin gün geçtikçe derinleştiğine dikkat çeken Başkan İbrahim Sandıkçı, "Terör devleti İsrail, Filistin'de sivil masum insanları acımasızca katlediyor, insanlar açlığa mahkum ediliyor. Tek suçu Müslüman olmak olan Filistinli kardeşlerimiz, çadırların içerisinde yanarak can veriyor. Filistin'de yapılan soykırıma sessiz kalmak, katliama ortak olmaktır. Katil devlet İsrail, Filistin topraklarında sistematik işgalini ve katliamlarını durdurana ve Siyonist barbarların zulmü bitinceye değin hakkı ve hakikati korkusuzca dile getirmeyi sürdüreceğiz. Terör devleti İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyine çağrı

Canik Belediye Meclisi tarafından İsrail'e yönelik yayımlanan kınama bildirisinde, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İsrail'e yönelik yaptırım kararını derhal alması konusunda çağrıda bulunuldu. İsrail'in Gazze'nin Refah kentinde bulunan mülteci kampına düzenlediği saldırı sonrası Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) aldığı kararların acilen uygulanması gerektiği vurgulanan bildiride, "Uluslararası Adalet Divanı'nın katil devlet İsrail'in, Gazze'nin Refah kentindeki askeri operasyonlarını, saldırılarını ve diğer faaliyetlerini acilen durdurması gerektiğine dair hükmünün derhal uygulanması gerektiğini, bu konuda tüm dünya devletlerinin sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Sandıkçı: 'Filistin'de insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır' - Son Dakika

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