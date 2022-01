Başkan Say, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "10 Ocak Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentteki ulusal ve yerel basın mensubuyla bir araya geldi.

Kız Kalesi Seyir Tepe Kafede kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Say, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Say, belediye olarak yapılan önemli çalışmalarını basın aracıyla kamuoyuna duyurduklarını belirtti. Basın çalışanların bölgede zorlu bir görevi yerine getirdiğini anımsatan Başkan Say, "Davetimizi kırmayarak programımıza katılan herkese teşekkür ederiz. 2022 yılının herkes için sağlıklı, bereketli ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından akşam yemeğiyle devam eden programda, gazeteciler meslekteki anılarını paylaştı. Program, hatıra fotoğrafının çekimiyle son buldu. - VAN