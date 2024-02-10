Başkan Seçer, Kiremithane Mahallesi Pazar Yeri'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Seçer, Kiremithane Mahallesi Pazar Yeri'ni ziyaret etti

Başkan Seçer, Kiremithane Mahallesi Pazar Yeri\'ni ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesinde bulunan Kiremithane Mahallesi Pazar Yeri'ni ziyaret ederek halkın desteğiyle hizmetlerine devam edeceklerini belirtti. Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Seçer, gelen talepleri not aldırdı.

10.02.2024 20:45  Güncelleme: 20:48
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pazar ziyaretlerini, Akdeniz ilçesinde bulunan Kiremithane Mahallesi Pazar Yeri'yle sürdürdü. Vahap Seçer, hizmetlerine halkın desteğiyle hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Başkan Seçer, Mersin'in ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Akdeniz ilçesinde bulunan Kiremithane Mahallesi Pazar Yeri'ni ziyaret eden Seçer, 5 yıl boyunca halkla birebir temasta olduklarını, halk için çalıştıklarını ve gelecek 5 yılda da aynı azimle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyarette Başkan Seçer'e, CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, CHP Akdeniz İlçe Kadın Kolları Başkanı Nesime Teker Hazim, Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, Kiremithane Mahallesi Muhtarı Ali Gülgen, Barış Mahallesi Muhtarı Metin İlkyaz, Bahçe Mahallesi Muhtarı Mehmet Dane, Kültür Mahallesi Muhtarı Ali Karadeniz ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar ve pazar esnafı ile sohbet eden Başkan Seçer, gelen talepleri de çalışma arkadaşlarına not aldırdı.

Başkan Seçer'i görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten bir vatandaş, "Adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Tüm dualarımız sizinle" dedi.

Seçer, 2019'da adayken Demirtaş Mahallesi'ndeki ziyaretinde karşılaştığı bir vatandaş, "Yıllar önce size 'Kazanacaksınız' demiştim. Yine söylüyorum, kazanacaksınız başkanım. Arkanızdayız, yolunuz açık olsun. Biz sizden çok memnunuz, sizi çok seviyoruz. Yaptığınız hizmetler olsun, halkla konuşmanız olsun. Halkla iç içesiniz, gösteriş değil sizinki. Halkın içindesiniz" diye konuştu.

Adıyaman'dan gelen bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Depremden geldim. Sen benim başkanımsın. İyi ki varsın. Adıyaman'a da geldin, bize yaptığın hizmetleri herkes biliyor. Teşekkür ederim."

Ziyaret sonrası Barış Mahallesi Muhtarlığı'nı da ziyaret eden Seçer, burada mahalle muhtarları ile sohbet etti.

Seçer'in pazar ve ziyareti esnasında Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından vatandaşlara pazar çantası ve çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı.

Kaynak: ANKA

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