Başkan Seçer, Kiremithane Mahallesi Pazar Yeri\'ni ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pazar ziyaretlerini, Akdeniz ilçesinde bulunan Kiremithane Mahallesi Pazar Yeri'yle sürdürdü. Vahap Seçer, hizmetlerine halkın desteğiyle hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.
Başkan Seçer, Mersin'in ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Akdeniz ilçesinde bulunan Kiremithane Mahallesi Pazar Yeri'ni ziyaret eden Seçer, 5 yıl boyunca halkla birebir temasta olduklarını, halk için çalıştıklarını ve gelecek 5 yılda da aynı azimle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Ziyarette Başkan Seçer'e, CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, CHP Akdeniz İlçe Kadın Kolları Başkanı Nesime Teker Hazim, Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdulhalim Batur, Kiremithane Mahallesi Muhtarı Ali Gülgen, Barış Mahallesi Muhtarı Metin İlkyaz, Bahçe Mahallesi Muhtarı Mehmet Dane, Kültür Mahallesi Muhtarı Ali Karadeniz ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.
Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar ve pazar esnafı ile sohbet eden Başkan Seçer, gelen talepleri de çalışma arkadaşlarına not aldırdı.
Başkan Seçer'i görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten bir vatandaş, "Adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Tüm dualarımız sizinle" dedi.
Seçer, 2019'da adayken Demirtaş Mahallesi'ndeki ziyaretinde karşılaştığı bir vatandaş, "Yıllar önce size 'Kazanacaksınız' demiştim. Yine söylüyorum, kazanacaksınız başkanım. Arkanızdayız, yolunuz açık olsun. Biz sizden çok memnunuz, sizi çok seviyoruz. Yaptığınız hizmetler olsun, halkla konuşmanız olsun. Halkla iç içesiniz, gösteriş değil sizinki. Halkın içindesiniz" diye konuştu.
Adıyaman'dan gelen bir vatandaş ise şunları söyledi:
"Depremden geldim. Sen benim başkanımsın. İyi ki varsın. Adıyaman'a da geldin, bize yaptığın hizmetleri herkes biliyor. Teşekkür ederim."
Ziyaret sonrası Barış Mahallesi Muhtarlığı'nı da ziyaret eden Seçer, burada mahalle muhtarları ile sohbet etti.
Seçer'in pazar ve ziyareti esnasında Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından vatandaşlara pazar çantası ve çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Hatay'da, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, yaylada toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.
Son Dakika › Yerel › Başkan Seçer, Kiremithane Mahallesi Pazar Yeri'ni ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?