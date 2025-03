Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilere bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile bir araya geldi.

Başkan Seçer, iftar programında yaptığı konuşmasında, şehit ve gazi aileleri ve gaziler ile birlikte iftar yapmanın onurunu yaşadıklarını belirtti. Şehit ve gazi ailelerini ve gazileri kendilerine emanet olarak gördüklerini söyleyen Seçer, "Her birinizin acısı yüreğimizde bir sızı, alnımızda bir onur nişanesidir. Şunu tüm kalbimle ifade etmek isterim ki, şehitlerimizin emaneti ailelerimiz ve gazilerimiz, sizler, başımızın tacısınız" dedi.

"Size sahip çıkmak sadece görevimiz değil, aynı zamanda en büyük vefa borcumuzdur"

Şair Mithat Cemal Kuntay'ın 'on beş yılı karşılarken' şiirinden alıntı yapan Seçer, vatanın sadece bir toprak parçası olmadığını belirterek, "'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Üzerinde özgürce yaşayabildiğimiz bu topraklar; aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kanıyla, teriyle yoğrulmuştur. Bu yüzden bizler için her biriniz; bu ülkenin onurunu omuzlarında taşıyan kahramanlarımızın ailelerisiniz. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, gazilerimizin onurlu yaşamlarını desteklemek sadece görevimiz değil, aynı zamanda en büyük vefa borcumuzdur" diye konuştu.

"Şehit ve gazi ailelerimizin yanında olmak bizim için gönül işidir"

Seçer, şehit ve gazi aileleri ile gazilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve her zaman yanlarında olmak için çalıştıklarını ifade etti. Bunun için göreve geldiklerinde ilk olarak şeflik düzeyinde hizmet veren birimi Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü statüsüne aldıklarını hatırlatan Seçer, "Şehit ve gazi yakınlarımızın her türlü ihtiyacında yanlarında olmak, sosyal ve psikolojik destek sağlamak, özel günlerde hatırlamak ve hatırlatmak bizim için bir görevden çok bir gönül işidir. Yine Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin talebi üzerine, Sağlık Mahallesi'nde bulunan 4 bin 250 metre karelik Adnan Kahveci Parkının içerisinde bulunan mevcut binanın yapımını başlattık. İş birliği içerisinde süratle yapıyoruz ve kısa süre içerisinde hizmet veren çok güzel ve özel bir dernek binası haline gelecek" ifadelerini kullandı.

"Birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmeye, ülkemizi daha da ileriye taşımaya kararlıyız"

Şehit ve gazi ailelerine; "Acınızı dindiremeyiz, aziz şehitlerimizin eksikliğini kapatamayız ama sizlere her daim sahip çıkmak boynumuzun borcudur" diyen Seçer, "Emanete sadakat, geçmişe vefa ile olur. Biz de hem geçmişe vefamızı hem de size olan bağlılığımızı her fırsatta göstermekten onur duyuyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasını yaşatmak, onların fedakarlığını gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Onların uğruna can verdikleri bu topraklarda bizler, birliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmeye, ülkemizi daha da ileriye taşımaya kararlıyız" dedi. - MERSİN