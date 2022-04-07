Başkan Soyer, CHP İzmir İl Örgütü ziyaretinde Buca Metrosu hakkında konuştu - Son Dakika
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Başkan Soyer, CHP İzmir İl Örgütü ziyaretinde Buca Metrosu hakkında konuştu

07.04.2022 11:19
Başkan Soyer, CHP İzmir İl Örgütü ziyaretinde Buca Metrosu hakkında konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Örgütü yöneticileriyle bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Örgütü yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyarette Buca Metrosu hakkında konuşan Soyer, " Türkiye'de başarı hikayesine dönüşecek bir projeye başlıyoruz" dedi, parti yöneticileri ise "Her zaman yanınızdayız" sözüyle destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Örgütünü ziyaret etti. Ziyarette CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, il yöneticileri, kadın ve gençlik kollarının temsilcileri yer aldı. Parti yöneticilerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Soyer, İzmir tarihinin en büyük yatırımı olan Buca Metrosunun ihale süreciyle ilgili teknik ve detaylı bilgilendirmede bulundu.

Buca Metrosu ihalesiyle ilgili kamuoyunda yaşanan gelişmelere ayrıntılarıyla değinen Başkan Soyer, sürecin çok titiz bir şekilde yürütüldüğünü aktardı. Proje için finansman sağlanması aşamasında olağanüstü başarılı bir çalışma yapıldığını ifade eden Soyer, "13 yılda kendini amorti edecek bir proje yapıyoruz. Dünyada böyle projeler 25-30 yıl vadelerle kendini finanse ediyor. Bizim projemizde ne İzmir Büyükşehir Belediyesi ne de başkasının cebinden para çıkıyor. Kendi kendini döndüren bir sistem bu. İptal durumu söz konusu değil. Buca Metrosu takviminde hiçbir sapma olmadan proje bitirilecek. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Türkiye'de bir başarı hikayesine dönüşecek bir projeye başlıyoruz" dedi.

Partililerde, örgüt ve belediye arasındaki uyuma dikkat çekerek, Başkan Soyer'e "Her zaman sizin yanınızdayız" sözleriyle destek verdi. Başkan Soyer ise sağlıklı iletişim ve koordinasyon için sık sık bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek, "Benim en yakınım sizsiniz" dedi. - İZMİR

Başkan Soyer, CHP İzmir İl Örgütü ziyaretinde Buca Metrosu hakkında konuştu

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Cumhuriyet Halk Partisi, Tunç Soyer, Türkiye, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Soyer, CHP İzmir İl Örgütü ziyaretinde Buca Metrosu hakkında konuştu - Son Dakika


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