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Başkan Soyer, Foça'da yatırımları inceledi ve muhtarları dinledi - Son Dakika

Başkan Soyer, Foça'da yatırımları inceledi ve muhtarları dinledi

28.12.2021 13:50
Başkan Soyer, Foça'da yatırımları inceledi ve muhtarları dinledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Foça'da devam eden yatırımları inceledi ve muhtarlarla buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Foça'da devam eden yatırımları inceledi ve muhtarlarla buluştu. Muhtarlara seslenen Soyer, "Sizlerin tespitleri bizim için rehber. Deniz feneri niteliğinde ve yolumuzu aydınlatacak. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Foça'da tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, bürokratlar ve meclis üyeleri eşlik etti.

İlk adres Gerenköy

Başkan Soyer, ilk olarak maliyeti yaklaşık 60 milyon lirayı bulan Musabey İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaat alanında inceleme yaptı. Burada İZSU yetkililerinden bilgi alan Soyer'in daha sonraki adresi Gerenköy Meydanı oldu. Düzenlemeyle yeni bir çehreye kavuşan meydanda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Soyer, esnafı selamladı. Değirmenlik Caddesi'ndeki sosyal tesisleri de gezen Soyer, sanat eğitimi alan miniklerle sohbet etti.

Soyer, Foça programı kapsamında yaklaşık iki saatlik süreyi muhtarlara ayırdı. Foça'daki 16 muhtarla bir araya gelen Soyer, talepleri ve sorunları dinledi, yürütülen çalışmalara ilişkin muhtarları bilgilendirdi.

Foça'ya 224 milyon liralık yatırım

Foça'da yoğun tempoda çalıştıklarını ve önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Başkan Soyer, "İlçenin arkeolojik sit alanı içerisinde olması da maliyetleri artırıyor, gerekli izinlerin alınması işlerin yapım sürecini uzatıyor. Bunu aşacağız ama bilmeniz gerekir ki bu bizim elimizde olan bir şey değil. Biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz" dedi.

Başkan Soyer, Foça ve Yeni Foça'nın sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak için içme suyu arıtma tesisi kurduklarını, haziran ayında bitecek tesisin maliyetinin fiyat farkları ile 85 milyon lirayı bulacağını söyledi. Büyükşehir'in 2019 yılından bu yana ilçede yaptığı yatırım tutarı 224 milyon lirayı buldu.

Toplantının sonunda bir değerlendirme yapan Soyer, "Güzel bir toplantı oldu. Size tek tek teşekkür ederim. Her biriniz mahallenize, köyünüze çok hakimsiniz. Bunu görmek benim için çok kıymetli. Üstelik canla başla da hizmet etmek istiyorsunuz. Her biriniz konuşmanıza başlarken teşekkürle başladınız. Bence bu da çok kıymetli çünkü bizim başka enerji kaynağımız yok" dedi.

Foça'nın geleceğinin planlanması konusunda söz sahibi olacak kişilerin bir araya geldiğini ve çok verimli bir toplantı olduğunu dile getiren Başkan Soyer, şunları söyledi:

"Söyledikleriniz bizim için rehber, deniz feneri niteliğinde ve yolumuzu aydınlatacak. Sizden gelenler bizim yapmamız gerekenlerdir. Bu kadar basit. Biz bu memleketi ve her birinizi çok seviyoruz. Varsa bir eksiğimiz sevgisizlikten değil yetişememekten olur ama kasıttan asla olmaz. Hangi siyasi partiden olduğunuz, kime yakın olduğunuz hiç umurumuzda olmaz. Biz sizin seçilmiş çok kıymetli bireyler olduğunuzu biliyoruz. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var."

Başkan Soyer, temasların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Başkanlığını ve İYİ Parti Foça İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, 2019 yılından bu yana ilçeye 224 milyon liralık yatırım yaptığı belirtildi. - İZMİR

Başkan Soyer, Foça'da yatırımları inceledi ve muhtarları dinledi
Başkan Soyer, Foça'da yatırımları inceledi ve muhtarları dinledi

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Tunç Soyer, İçme Suyu, İzmir, Foça, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Soyer, Foça'da yatırımları inceledi ve muhtarları dinledi - Son Dakika


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