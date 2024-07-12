Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Protestoya Tepki Gösterdi

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminde yapılan protestoya tepki göstererek yaşananların provokasyon olduğunu belirtti.

Şehitkamil Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Meclis Başkanvekili Halil Uğur'un yönettiği meclis toplantısında, CHP'li Şehitkamil Belediyesi tarafından yasa gereği 6 aylık sözleşmesi sona erdiği için işten çıkarılmak zorunda kalınan işçilerin, ellerinde pankartlarla meclis salonuna alınmasına tepki gösterildi.

"Esefle kınıyorum, çok ayıp ettiniz"

İşçilerin küfürlü ve yuhalamalı protestoları üzerine meclisi terk etme kararı alan Başkan Umut Yılmaz, kürsüye çıkarak, "Başkan, hiç yakıştıramadım. Burasını siyasi bir şov haline dönüştürdünüz. 6 aylık işçiler aldınız. Şimdi de şov yaptırtıyorsunuz. Ne size yakıştırdım, ne de Fatma Şahin'e yakıştırdım. Sizi, esefle kınıyorum. Çok ayıp ettiniz" dedi.

Görevliler engelledi

Belediye'den yapılan açıklamada, "Meclis salonunu terk ederek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüşmek için makamına gitmek isteyen Başkan Umut Yılmaz, görevliler tarafından engellendi. Yaşananlara oldukça sinirlenerek sert tepki gösteren Yılmaz, "Bir de dövdürün tam olsun. Başkan hanıma söyle, bir de dövdürsün tam olsun. Ayıptır ya. Ben, Şehitkamil Belediye Başkanıyım. İlçe başkanı falan değilim. Bir de dövdürün. Buraya dışarıdan adam taşıyorsunuz" ifadelerini yer aldı.

Yılmaz'dan açıklama

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde yaşanan olayla ilişkin açıklamada bulundu. Umut Yılmaz, "Sevgili hemşehrilerim. Biraz önce Meclis Toplantısı oldu. Mecliste, sayılar tutmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak itiraz ettik. Tekrar saydırın, dedik. Israrımıza rağmen saydırmadılar. Onun akabinde biliyorsunuz ki geçen hafta AK Parti listelerindeki 64 işçiyi biz, partili olduğu için değil, süreli olduğu için, 6 aylık alındıkları için işten çıkarmıştık. Şu anda hepsini elinde pankartlarla aldılar, yukarıya yanımıza meclise taşıdılar ve bize orada sövdürttüler. Ben buradan hem Halil Uğur Başkanımı hem de Fatma Şahin Başkanımı esefle kınıyorum" şeklinde konuştu.

"Gaziantep modelini gördük"

Fatma Şahin'in her fırsatta vurguladığı 'Gaziantep Modeli' anlayışını hatırlatan Başkan Umut Yılmaz, "Gaziantep modeli diye biz göreve geldiğimizde yanımıza geldiniz söylediniz. Gaziantep modelini yukarıda gördük. Biz, bunları size yakıştırmıyoruz. Gaziantep'i, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına yakışır bir şekilde Allah izin verirse 4 buçuk yıl sonra yöneteceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP