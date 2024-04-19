Yerel

IHAAW170203-GEN/19-04-2024

- Başkan Ünlü, Uzunyalı'da incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Güldemet Kızıl

MUĞLA (İHA) - Oteller ve restoranlar bölgesi olarak bilinen Uzunyalı'da incelemelerde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, özellikle yayaların rahat etmesi için çalışmalar başlattı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; oteller ve restoranlar bölgesi olarak bilinen Uzunyalı'da incelemelerde bulundu. Fen İşleri Müdürü Özgür Han, Zabıta Müdürü Metin Kaleminalı ve Emlak İstimlak Müdürü Erkan Ünver ile birlikte inceleme yapan Belediye Başkanı Acar Ünlü, Uzunyalı başlangıcından Turban Kavşağı'na kadar denetimler yaptı.

Yürüyüş yolu boyunca hem esnafla hem de vatandaşlarla görüşen Başkan Ünlü, özellikle yayaların daha rahat yürümeleri için önlemlerin alınması talimatını verdi. Ünlü, "Esnafımızın da duyarlılığı ile yayalarımızın rahatça hareket etmesini sağlayacağız" dedi. Marmaris'te sezonun sorunsuz geçmesi adına tüm tedbirleri almak için yoğun çaba gösterdiklerini söyleyen Başkan Ünlü, "Zamanımızın az olduğunu biliyoruz. Ancak en azından acil çözülecek konuları hallederek rahat bir sezonun gayreti içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

(OD-Y)

19.04.2024 17: 04: 10 TSI

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