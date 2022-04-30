Başkan Vekili Pehlivan'dan işçilere çifte bayram müjdesi - Son Dakika
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Başkan Vekili Pehlivan'dan işçilere çifte bayram müjdesi

30.04.2022 11:52
Başkan Vekili Pehlivan'dan işçilere çifte bayram müjdesi

İzmir Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı.

İzmir Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Ramazan Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle bayramlaştı. Belediye emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutlayan Pehlivan, "Bayram müjdesiz olmaz" diyerek bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırıldığı müjdesini verdi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeliyle Menemen Belediyesi Düğün Salonu'nda bayramlaştı. Yoğun bir Ramazan ayı geçirdiklerini ifade eden Pehlivan, "Menemen Belediyesi olarak, hep birlikte Ramazan ayının değer ve mukaddesatına uygun çalışmalar yürüttük. Bu ay içerisinde yaptığımız en önemli faaliyet hiç şüphesiz Menemen'deki tüm insanımıza ulaşmamız oldu. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 3 bin 500 aileye iftar yemeği dağıtımını bu yıl 7 bin aileye çıkardık. Bu rakam, İzmir'deki belediyeler arasında ihtiyaç sahiplerine verilen en yüksek seviye Hemşehrilerimizin yanında olmak, ekmeğimizi bölüşmek, bizleri mutlu etti, iyi geldi, iyi hissettirdi. Ayrıca bu Ramazan ayında 15 bin ihtiyaç sahibi hemşehrimize erzak paketi dağıtımını sorunsuz bir biçimde ulaştırdık. Ben bu süreçte gösterdiğiniz fedakar ve özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık" dedi.

İkramiye müjdesi

Bütün personeline iyi tatiller dileyen Pehlivan, "Hepinizin ve kıymetli ailelerinizin Ramazan Bayramını bütün kalbimle kutluyorum, hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum. Ailelerinizle sevdiklerinizle bir arada olacağınız, Ramazan coşkusunu kalplerinizde hissedeceğiniz bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bu pazar iki özel günü bir arada kutlayacağız. Bir anlamda çifte bayram yaşıyor olacağız. Ramazan Bayramı'nın arifesi ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Bu değerli günümüzü de şimdiden kutluyorum. Böylesine özel ve güzel 2 bayramın denk geldiği bir zamanda müjde vermemek olmazdı. Bayram ikramiyeleriniz bugün itibariyle hesaplarınıza yatmış olacak. Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Sevdiklerinizle birlikte güle güle harcayın. Sizlerle çalışmaktan, aynı ekipte olmaktan, birlikte hemşehrilerimize hizmet etmekten dolayı çok mutluyum. Kıymetli varlığınızı, samimiyetinizi bana her zaman hissettirdiniz. İyi ki varsınız, var olun" diye konuştu. - İZMİR

Başkan Vekili Pehlivan'dan işçilere çifte bayram müjdesi
Başkan Vekili Pehlivan'dan işçilere çifte bayram müjdesi
Başkan Vekili Pehlivan'dan işçilere çifte bayram müjdesi
Başkan Vekili Pehlivan'dan işçilere çifte bayram müjdesi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Vekili Pehlivan'dan işçilere çifte bayram müjdesi - Son Dakika


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