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Başkan Yazıcı'dan Osmangazi Ortaokulu'na konferans salonu müjdesi - Son Dakika
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Başkan Yazıcı'dan Osmangazi Ortaokulu'na konferans salonu müjdesi

Osmangazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sahra Kuş, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya mail atarak kendisiyle görüşme talebinde bulundu. Başkan Yazıcı, Sahra'yı ve arkadaşlarını makamında ağırlayarak çocukların ricasını kırmayıp okullarındaki konferans salonunu yenileyeceğini müjdeledi. Başkan Yazıcı, gençlere başkanlık tavsiyelerinde de bulunarak Türkiye'nin geleceğinin gençlerin ellerinde olduğunu vurguladı.

Başkan Yazıcı\'dan Osmangazi Ortaokulu\'na konferans salonu müjdesi
03.01.2024 - 23:30,
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Başkan Yazıcı'dan Osmangazi Ortaokulu'na konferans salonu müjdesi

Başkan Yazıcı, kendisine mail atan ilkokul öğrencisi Sahra'yı ve arkadaşlarını makamında ağırladı

İSTANBUL - Osmangazi İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi ve okul temsilcisi Sahra Kuş, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya mail atıp, kendisiyle görüşme talebinde bulundu. Kuş'un talebini yerine getiren Başkan Yazıcı, makamında onu ve arkadaşlarını ağırladı. Sahra'ya başkanlık tavsiyelerinde bulunan Yazıcı, çocukların ricasını kırmayıp okullarındaki konferans salonunu yenileyeceğinin müjdesini de verdi.

Osmangazi İlkokul ve Ortaokulu'ndan 5 öğrenci Başkan Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Mail atıp Yazıcı'yı görmek istediğini söyleyen Sahra Kuş, kendisinin okul temsilcisi olduğunu vurgulayarak, Başkan Yazıcı'dan tavsiyeler istedi. Sahra'ya ve arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan Başkan Yazıcı, okullarındaki konferans salonunun yenilenmesini isteyen çocuklara salonu yenileme sözünü de verdi.

"Yalan söyleme, dürüst bir başkan ol"

600 kişiye başkanlık yapmanın onu bazen yorduğunu söyleyen Sahra, Başkan Yazıcı'dan nasıl başa çıkabileceğine dair tavsiyeler istedi. "Herkesi dinle, yapabildiğin tüm vaatlerini gerçekleştir. Yapamayacağın şeyleri de açıkça dile getir. Asla yalan söyleme, dürüst bir başkan ol" tavsiyelerinde bulundu.

"Allah sevdiği kullarına hizmet etme fırsatı verirmiş"

Konferans salonu yenilemesini en kısa zamanda halledeceklerini söyleyen Başkan Yazıcı, "Siz o kadar mail atıp, randevu alıp yanıma gelmişsiniz. Ben de bu konuda gerekli işlemleri başlatacağım. 600 öğrenciyle ilgilenmek çok zor, seni çok iyi anlıyorum. Hizmet etmek güzel bir şey. Allah sevdiği kullarına hizmet etme fırsatı verirmiş. İyinin düşmanı daha iyidir, daha iyidir ve daha iyidir. Bunun sonu yok. Eğitime önem veriyoruz. Siz bizim geleceğimizsiniz. Gelecekte buralarda siz oturacak ve yönetimde siz söz sahibi olacaksınız. Biz istirahate çekileceğiz, belki de ebedi istirahate çekileceğiz. Ama siz var olduğunuz sürece bu ülke var olamaya devam edecek. Bu yüzden imkanlarımızı size sunuyoruz. Türkiye'yi de güzelleştirecek olan sizlersiniz. Gençlik eşittir gelecek, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Başkan Yazıcı'dan Osmangazi Ortaokulu'na konferans salonu müjdesi - Son Dakika
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